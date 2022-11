Staff Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.-La Fiscalía de Estados Unidos pidió a una Corte Federal rechazar la solicitud del ex Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien pidió que se le retiren los cargos por narcotráfico girados en su contra.

La defensa del ex titular de la SSP (2006-2012) sostuvo que García Luna es inocente de cualquier supuesta conspiración, ya que aseguran se retiró de la vida pública y salió de México en 2012, por lo que los delitos de los cuales le acusan prescribieron pasados los cinco años.

Por su parte, la Fiscalía de EU señaló que la conducta del acusado, posterior a 2021, indica que no dejó «sus objetivos de conspiración».

García Luna, quien se presume colaboró con el Cártel de Sinaloa durante el administración del panista Felipe Calderón, fue acusado de recibir millones de dólares en sobornos de dicho grupo delictivo a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

El ex Secretario de Seguridad federal, de 53 años, se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades.

García Luna se encuentra recluido en una prisión en Nueva York desde 2019.

Apenas el 18 de octubre, una jueza federal en México dejó sin efecto la orden de aprehensión librada contra García Luna, por un presunto enriquecimiento ilícito de 27 millones 343 mil 614 pesos, imputación por la que originalmente México solicitó su extradición a Estados Unidos.