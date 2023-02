Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Estados Unidos presentó a México la petición formal de extradición contra Ovidio Guzmán López, «El Ratón», a quien pretende juzgar en una Corte Federal por el delito de asociación delictuosa para distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana.

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió la petición formal y turnará el documento al juez Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, para que programe una audiencia informativa con el hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, confirmaron funcionarios federales.

La petición formal está integrada por el expediente completo y la relación de pruebas con las que el Departamento de Justicia quiere llevar a juicio a «El Ratón».

El hijo de «El Chapo» fue detenido por el Ejército el 5 de enero pasado en Culiacán, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

Desde 2018, es requerido por la Corte de Distrito de Columbia, en Washington, donde se les imputa a él y a su hermano Joaquín Guzmán López, un cargo de conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas y mariguana.

Los jóvenes habrían estado involucrados en operaciones de droga entre 2008 y 2018, según la acusación o indictment.

En una audiencia celebrada el pasado 6 de enero, un día después de su captura, el juez Salazar Hernández dictó la detención por 60 días a Guzmán López, plazo que también fijó a Estados Unidos para que presentara el pedido formal de extradición.

Los estadounidenses se adelantaron a cumplir con este trámite antes de la fecha límite que tenían para hacerlo, que vencía el próximo domingo 5 de marzo.

En la pasada diligencia informativa, la FGR reveló que algunas de las pruebas que tienen los estadounidenses contra «El Ratón» son el testimonio de un colaborador de «El Chapo» y las comunicaciones intervenidas en sus distintos aparatos Blackberry, al menos entre septiembre de 2013 y febrero de 2014.

Ovidio supuestamente se identificaba como «El Ratón» y «El Ratón Nuevo» en los chats y algunas de sus conversaciones aparentemente revelan que coordinó distintos envíos de droga a Tucson, Arizona.

Por ahora, la extradición es el único procedimiento judicial iniciado al hijo del capo, ya que si bien un juez de control de Sonora ordenó su aprehensión por delitos cometidos en México, hasta ahora no le ha sido ejecutada esta captura.

En la próxima audiencia, con fecha por confirmar, Ovidio Guzmán será informado de la petición de extradición y a partir de ese momento tendrá un plazo de tres días para presentar pruebas y oponer excepciones.

En la extradición, sólo existen dos excepciones o argumentos a los que se pueden alegar para evitar la entrega a otro país: uno, que el extraditable no se la persona que reclama el país requirente, es decir, que sea un homónimo o alguien detenido por equivocación; y dos, que la petición formal de extradición no se ajusta al Tratado de Extradición.