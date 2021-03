César Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no realizar viajes a México en el periodo vacacional de Semana Santa debido a la pandemia de Covid-19.

En una alerta de viaje por seguridad y salud, la Embajada estadounidense en México advirtió que para el 4 de marzo los casos y hospitalizaciones se mantenían altos en la mayor parte del País.

“Los ciudadanos estadounidenses deben reconsiderar su viaje no esencial a México en periodo de vacaciones de Semana Santa (del 28 de marzo al 3 de abril) debido a la emergencia sanitaria de Covid-19”, indicó en su alerta.

Recordó que los cruces por tierra están restringidos a viajes esenciales hasta por lo menos el 21 de marzo.

Y agregó que para quienes regresen a Estados Unidos por aire existe el requisito de presentar un examen viral negativo de Covid-19, ya sea de antígenos o PCR, con no más de 3 días de antigüedad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, (CDC, por sus siglas en inglés), mantienen a México en alerta categoría 4, la más alta, debido a la pandemia.

“Los viajeros deben evitar todos los viajes a México”, recomienda.

Mientras que el Departamento de Estado estadounidense mantiene a México en alerta categoría 3, con un llamado a reconsiderar viajar al País, por temas de seguridad.

Debido al crimen, pide no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.