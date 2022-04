Benito Jiménez y Claudia Guerrero Agencia Reforma

VERACRUZ, Veracruz.- Luego que empresarios estadounidenses pidieron a México generar confianza para la inversión, el Presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a las compañías no especular con los contratos y cumplir con la ley.

Durante una reunión para promover el proyecto del Istmo de Tehuantepec, Vladimiro de la Mora, presidente de la American Chamber, advirtió que sin inversión, el País no podrá crecer y ninguna economía lo va a esperar.

«La prioridad es ser parte de la recuperación económica de México a partir de dos elementos claves: primero, confianza para la inversión, porque sin inversión adicional no habrá crecimiento, no habrá empleo adicional», aseveró.

«Segundo, la integración de las cadenas de suministro con la región de Norteamérica, con proyectos que como estos ayudan a posicionarnos como un destino estratégico y seguro, en una nueva era de competencia en el comercio global».

En respuesta, el Mandatario celebró el interés en México, pero pidió que, en el caso del sector energético, los empresarios cumplan con sus compromisos y no violen la ley.

Reprochó que los 110 contratos petroleros entregados a privados sólo hayan servido para especular y no para invertir o producir.

«Queremos que inviertan y así no hay ningún problema de nada. Nosotros ayudamos en todo, pero ya basta de especular», soltó.

López Obrador lanzó la exigencia ante la mirada atenta del Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y en referencia directa al conflicto de Pemex con la empresa estadounidense Talos, por el control del yacimiento Zama.

«Que inviertan, ya está el contrato, sin ningún problema, pero también la única condición es que se invierta, porque si llegamos a un acuerdo Pemex y Talos, y resulta que Talos lo que hace es que vende sus bonos o vende la concesión, sólo utiliza el acuerdo para la especulación, pues no», sentenció.

En el caso del sector eléctrico, el Presidente insistió en que las empresas no podrán mantener los contratos de autoabasto, porque se trata de figuras fraudulentas.

Reiteró que habrá diálogo, para evitar litigios y sanciones penales contra unas 70 compañías.

«Ya no se va poder lo del autoabasto, es fraude legal. ¿Cuántos hay así?, pues como 70 mil empresas, que dependen de 10 o 20 que les venden la energía», refirió.

«Eso ya no es posible legalmente, pero también ni modo que iniciemos los procesos judiciales, no. Vamos a dialogar, a buscar las opciones, como lo hicimos en el caso de los gasoductos».

En este marco, López Obrador reconoció que México no debe pelear con Estados Unidos, mientras el Embajador ofreció mantener el respeto a la soberanía del País.

