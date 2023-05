Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, pidió a los migrantes no tomar los caminos controlados por las bandas criminales y optar por las vías legales.

En un mensaje, a través de su cuenta de Twitter, el diplomático hizo un llamado a los interesados en viajar a realizar los trámites a distancia, para migrar de manera ordenada, o esperar a que el sistema llegue a los países en los que todavía no se ha implementado.

«Esa vía legal es la vía que se debe de tomar, no la vía que los lleve por estos caminos dolorosos, controlados por los criminales, por los delincuentes que han estado fomentando estos problemas por tanto tiempo», dijo.

«Entonces, espérense hasta que lleguen a este tiempo donde creamos nosotros un sistema ordenado y legal para los que quieren salir de su país, pero también reconociendo que la meta de nosotros es que cada persona tenga el derecho de quedarse en su lugar de origen».

El mensaje del Embajador se registra cuatro días después de que más de 50 migrantes fueron secuestrados en la llamada «zona del terror», en las inmediaciones de Matehuala, en San Luis Potosí.

Este viernes, Salazar se refirió a la conclusión del Título 42 en Estados Unidos e informó que el flujo de migrantes que pretenden cruzar la frontera se ha reducido a la mitad.

«La semana pasada han bajado mucho el número de migrantes que están llegando a este camino doloroso de migración, han bajado más de la mitad los migrantes llegando hacia la frontera de Estados Unidos y México», refirió.

«Es un buen resultado, porque todos están conociendo que el camino de los traficantes de personas es un camino de engaño, un camino que ordenan los criminales y no se deben de engañar de que es el camino bueno».

El Embajador sostuvo que Estados Unidos ha trabajado con países como México, Guatemala y Panamá para implementar un sistema migratorio legal y, con ello, «componer un sistema que ha estado quebrado por mucho tiempo».