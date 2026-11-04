CIUDAD DE MÉXICO .-Rod Stewart confiesa que su esposa, Penny Lancaster, le impuso restricciones en cuanto a su consumo de alcohol, ya que el cantante disfruta una copa de vino todos los días durante la cena.

El legendario rockero, de 81 años, le dijo a The Sun que Lancaster ya no quiere que beba, en especial mientras él se prepara para su última gran gira de conciertos.

«Ojalá pudiera beber menos, pero me encanta el vino con la cena. No puedo beber agua cuando disfruto una buena comida», declaró.

Según cuenta, su esposa le recuerda a menudo: «Tienes que reducir la cantidad, cariño». El británico añadió que, por lo general, toma dos copas, pero admite que en ocasiones puede llegar a consumir bastantes más «apple martinis».

Stewart recuerda que en el pasado los artistas subían al escenario sin preparación especial alguna. En su juventud no realizaba ejercicios de calentamiento vocal y, como él mismo explica, los músicos «bebían lo que querían, consumían drogas y salían a cantar».

Sin embargo, hoy su enfoque es muy distinto. Antes de un concierto hace ejercicio durante aproximadamente una hora y calienta la voz; además, siempre sale al escenario sobrio.

Después de la tercera canción se permite beber un ron con cola, comparte. El cantante practica ciclismo tres veces por semana y nada con regularidad, con una sugerencia que le dio su amigo Frank Sinatra: aguantar la respiración bajo el agua permite cantar con mayor seguridad.

Aunque ya no puede saltar por el escenario como solía hacerlo, considera que vocalmente se encuentra en el mejor momento de su vida. Curiosamente, suele usar guantes blancos cuando sale a la calle, ya que está «completamente obsesionado» con el riesgo de contraer un resfriado o gripe.

Ante esta última etapa de giras, señala que está haciendo todo lo posible por moderar su consumo de alcohol, respondiendo así a la petición de su esposa, de 55 años.

El intérprete de «Sailing» y «Maggie May» ha cancelado varias fechas los últimos meses por motivos de salud. Algunos conciertos fueron suspendidos debido a una infección aguda de las vías respiratorias superiores, laringitis y fatiga vocal.

Posteriormente tuvo que cancelar más actuaciones debido a un procedimiento médico para la colocación de un stent coronario. Esa vez, los médicos evaluaron su recuperación como favorable y le recomendaron descansar durante cuatro semanas antes de volver a los escenarios.