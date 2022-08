Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Próxima a estrenarse la serie biográfica y oficial de Chente llamada ‘El Rey: Vicente Fernández’. A través de Netflix y protagonizada por Jaime Camil, su nieto, Alex Fernández espera que la producción proyecte la leyenda real del Charro de Huentitán.

«Ahora sí que ojalá dejen el nombre de mi abuelo en alto y sea algo donde se pueda de verdad apreciar la leyenda que en realidad fue y es», afirmó Alex en entrevista telefónica. «Nosotros estamos súper orgullosos y agradecidos con toda la gente que le da cariño a mi abuelo».

Lo que Chente logró con su trabajo fue un cariño sincero del público, dijo.

«Mi abuelo también quiso mucho a su público y se entregó por completo a él. Fue un cariño recíproco y eso nos llena de amor y orgullo».

El hijo de El Potrillo, quien inició una carrera como cantante hace cuatro años motivado justamente por quien es considerado uno de los cuatro grandes gallos de la música mexicana, señaló que su abuelita Cuquita se encuentra muy bien.

«Y contenta con la llegada de Mía (hija de Alex) también, ahorita toda la familia está muy bien, muy unida y mucho mejor», agregó.

El cantante de 28 años se queda con las enseñanzas que le dejó su Tata, como le decía a Vicente.

«Intento aplicar todo lo que él me enseñaba porque fue un gran maestro y no hace falta decirlo. Era, es y seguirá siendo una leyenda», indicó. «Con él aprendí bastante desde que empecé y es algo que creo que se irá apreciando conforme vayan saliendo mis discos.

«Y no sólo con él sino con mi familia en general y con los maestros que me he conseguido para seguir avanzando».