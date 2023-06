Antonio Baranda Agencia Reforma

Puerto Vallarta, México 25-Jun-2023 .-Marcelo Ebrard pidió a las «corcholatas» de Morena no pasarse se los 5 millones de financiamiento público del partido para realizar sus giras informativas.

Previo a un recorrido por un tianguis de esta ciudad, el aspirante dijo que es difícil saber si sus compañeros de partido se están ajustando a esa bolsa presupuestal.

«Nosotros ya nos registramos y ya nos van a empezar a proporcionar esos recursos y vamos a empezar a rendir nuestro informe ya, yo creo que es buena idea que nos sujetemos a esos gastos y así lo haremos nosotros», manifestó.

-¿Los demás están ajustando estos gastos?, se le preguntó.

«Sería difícil saberlo ahorita mano, poderlo determinar ahorita, pero va a ser un tema» advirtió en el tianguis Las Mojoneras, a donde acudió acompañado de su esposa, Rosalinda Bueso.

-¿Se tienen que ajustar?, se le consultó.

«Pues deberíamos de ajustarnos, si no para qué, o sea, debería ser como tu tope esos 5 millones, en teoría debería ser el tope, pero no lo establecieron así, lo establecieron como una aportación del partido, pero no necesariamente es el tope. Yo creo que valdrá la pena que nos sujetemos esa cifra, cuando menos de nuestra parte yo creo que estaríamos confirmes», respondió.

-¿No cree que van a ser engañosos esos reportes a la luz de mítines masivos de varios aspirantes, renta de sillas, reparto de cosas?, se le insistió.

«Yo creo que el INE los está contabilizando, ¿no? Entonces podemos pedir esa información, todos, cualquiera, es información pública, debiera hacerlo».

Cuestionado si haría un llamado expresó a las «corcholatas», Ebrard dijo que más que exhorto, es menester que se cumpla lo que se firmó.

«Dice ahí: no derroche de recursos publicitarios, ni en el recorrido, entonces pues cumplamos lo que ya firmamos, ahí está, está firmado, yo vi hasta la redacción muy estricta, ¿no? Entonces nada más cumplamos lo que se dijo».