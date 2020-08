Israel Ortega Agencia Reforma

El diputado de Morena en la CDMX, Eleazar Rubio Aldarán, propuso volver a incluir la difamación como delito para poder encarcelar a periodistas y a cualquiera que difunda noticias falsas.

La iniciativa, turnada a comisiones y publicada en la Gaceta Parlamentaria, plantea de 2 a 5 años de prisión y multa de hasta 86 mil pesos.

El legislador señala en sus argumentos que los periodistas no deberían indagar delitos y sólo limitarse a abordar lo que las autoridades ministeriales indaguen.

“Su labor es exclusiva de informar, no realizar investigaciones o diligencias para resolver una carpeta investigación”, indicó.

“Su trabajo es el de investigar lo que hace la representación social en la carpeta e informarlo, siempre y cuando no afecte la investigación, y la información debe ser veraz”.

La difamación fue sacada del Código Penal capitalino en el 2006 y actualmente puede ser perseguida como daño moral por la vía civil. Sin embargo, el diputado considera que es necesario darles un carácter penal y que, quienes caigan en esta práctica, paguen con cárcel.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se manifestó en contra de la iniciativa.