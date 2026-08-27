José Hiram Alvarado Dominguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se haga justicia en el caso del Contralmirante Fernando Farías Laguna, por presuntamente liderar una red de marinos que controlaba el huachicol fiscal en las aduanas marítimas.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre qué espera del caso, respondió que justicia y señaló que Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una carpeta de investigación «muy sólida» en contra Farías Laguna.

«Esta persona que acaba de regresar de Argentina, expulsado de Argentina, solicitud del Gobierno de México, pues tiene una carpeta de investigación muy sólida, denunciada en su momento por el ex titular de la Secretaría de Marina y por el actual titular de la Secretaría de Marina.

«Y hay suficientes datos para conocer que esta persona pues tenía una red que permitía la distribución de combustible que venía como contrabando principalmente de los Estados Unidos», apuntó.

La Mandataria federal recordó que el Contralmirante fue denunciado, junto con otras personas, por el hallazgo de un buque en Tampico que traía combustible y que quería entrar al País con la intención de contrabandear combustible.

«No solamente son personas que eran mandos de la Secretaría de Marina, sino empresarios y otras personas que están en la investigación, algunos de ellos ya detenidos, y otros que se ha solicitado incluso la extradición, porque se encuentra en este momento en los Estados Unidos.

«Es una red de contrabando de combustible en donde estas personas eran parte fundamental de la red. Es una carpeta de investigación que viene de hace tiempo y se hacen las detenciones, y ahora lo que se pide es justicia de acuerdo con lo que establece el código de procedimientos penales», expresó.

El 1 de abril pasado, el Contralmirante ingresó a Argentina procedente de Colombia, con un pasaporte guatemalteco falso a nombre de Luis Lemus Ramos, y el día 23 de ese mismo mes fue detenido en Buenos Aires.

El jueves pasado fue expulsado del país sudamericano y, en la madrugada del viernes, arribó a la Ciudad de México en un avión de la Marina.

Desde la mañana de ese día permanece en el Penal del Altiplano, donde le decretaron la prisión preventiva de oficio.

Sobrinos políticos del ex Secretario de Marina Rafael Ojeda, los Farías están imputados por la FGR de ser los presuntos líderes de una red de corrupción que aparentemente permitió el ingreso de 31 buques con huachicol fiscal a Altamira y Tampico entre 2024 y 2025.