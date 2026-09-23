Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INEGI revisar la medición sobre desplazamiento forzado presentada en la Encuesta Intercensal 2025, luego de que el organismo reportó que alrededor de 1.6 millones de personas dejaron su lugar de residencia por inseguridad o violencia entre 2020 y 2025.

La Mandataria informó que ayer recibió a Graciela Márquez, presidenta del INEGI, para conocer los resultados del levantamiento y señaló que le pidió profundizar en la medición para conocer con precisión la pregunta utilizada.

«Y ahora, en el caso de los desplazados, que son cerca de 1.5 millones, le pedimos que pudiéramos trabajar con el INEGI para conocer exactamente cuál fue la pregunta, porque aparece Guerrero, por ejemplo, el de mayor desplazamiento, pero suman por fenómeno meteorológico y por situación de violencia o inseguridad», explicó.

Sheinbaum puso como ejemplo el caso de Guerrero, donde recordó que los huracanes Otis y John provocaron movimientos de población, particularmente en Acapulco.

«Guerrero, pues, vivió Otis, vivió John y sabemos que hubo migración de algunas personas en lo que se recuperó económicamente Acapulco, particularmente», señaló.

La Presidenta informó que el Gobierno profundizará con el Instituto en el análisis del desplazamiento y planteó la posibilidad de realizar un levantamiento específico para conocer mejor el fenómeno.

«Entonces quedamos de trabajar particularmente el tema de los desplazados, porque la pregunta puede ser a dónde llegaron o a dónde se fueron. Vamos a trabajar un poco más y ver si es necesaria una encuesta en particular para conocer este tema», afirmó.

REFORMA publicó este miércoles que la Encuesta Intercensal 2025, presentada ayer por el INEGI, reportó que 510 mil hogares tenían al menos una persona que se vio obligada a cambiar su lugar de residencia por violencia o inseguridad entre octubre de 2020 y octubre de 2025, lo que representa alrededor de 1.6 millones de personas.

Otros 152 mil hogares tenían al menos una persona desplazada por catástrofes naturales o de origen humano, equivalente a unas 485 mil personas.

Zacatecas registró la mayor proporción de población desplazada por inseguridad y violencia, con 2.2 por ciento, seguido de Morelos, con 2.1 por ciento, mientras Colima, Michoacán y Querétaro reportaron 2 por ciento cada uno.

En desplazamiento por desastres naturales o de origen humano, Guerrero presentó la mayor proporción, con 1.8 por ciento de su población, seguido de Tabasco, con 0.8 por ciento, y Baja California, con 0.5 por ciento.

Otros indicadores a análisis

Por otro lado, Sheinbaum también destacó la desaceleración del crecimiento demográfico y el aumento en la edad de la población, al señalar que México alcanzó 130 millones 911 mil 314 habitantes y que la edad mediana pasó de 29 años en 2020 a 32 años en 2025.

«Es una tasa de población muy reducida. Eso hizo que la edad promedio de los mexicanos pasara de 29 años a 32 años, entonces es un tema relevante», sostuvo.

La Mandataria consideró que la reducción en la natalidad tendrá implicaciones para la planeación del País y dijo que primero deberá analizarse por qué las personas tienen menos hijos o deciden no tenerlos antes de considerar políticas para modificar esa tendencia.

«Hay que entender sociológicamente, con psicología social, todas las especialidades, exactamente qué está pasando en los jóvenes que hoy deciden, pues, no tener hijos o sólo tener un hijo», expresó.

Sheinbaum destacó además que 41.4 por ciento de los hogares recibe al menos un programa de Gobierno, federal o estatal, y dijo que pidió a su equipo profundizar en el análisis de los datos desagregados para utilizarlos en la toma de decisiones.