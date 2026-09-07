Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe establecer límites a la propaganda política en redes sociales, luego de que la regulación de bots y otros mecanismos digitales incluida en su reforma electoral no fue aprobada.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal sostuvo que corresponde al organismo electoral definir las reglas para ese tipo de propaganda, al ser la autoridad encargada de organizar las elecciones.

«Ellos tienen que definir reglas, características de, pues, lo que es la propaganda de las redes sociales, porque nosotros buscamos que esto quedara en la ley electoral, no se aprobó.

«Entonces, desde mi perspectiva, pues es el Instituto Nacional Electoral, como siempre, quien debe definir al menos las limitantes en términos de la propaganda», señaló.

Sheinbaum se refirió al tema tras ser cuestionada sobre las declaraciones del ex Presidente de Colombia Gustavo Petro, quien, después de reunirse con ella la semana pasada en Palacio Nacional, advirtió sobre el uso de bots y redes digitales para influir en el voto y los procesos electorales.

En febrero pasado, al presentar su iniciativa de reforma electoral, Sheinbaum propuso regular el uso de Inteligencia Artificial y prohibir bots y otros mecanismos artificiales en redes sociales durante los procesos electorales.

La propuesta, que no prosperó en el Congreso, contemplaba otorgar al INE facultades para ordenar el retiro de campañas que identificara como operadas mediante bots.

Este lunes, la Presidenta explicó las diferencias que existen entre los sistemas electorales de México y Colombia, y destacó que en el País son ciudadanos seleccionados por el INE quienes reciben y cuentan los votos.

Por otro lado, volvió a acusar la existencia de redes financiadas para realizar campañas de propaganda política en distintos países, particularmente en América Latina.

Sostuvo que frente a esas operaciones corresponde denunciarlas y mantener el trabajo de información directa a la población sobre las acciones y programas del Gobierno.