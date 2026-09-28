Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Ante los asesinatos de varios estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Gobernación a establecer contacto con la Gobernadora Margarita González Saravia, la Rectora y los alumnos para revisar la situación y reforzar las medidas de prevención.

La orden presidencial fue girada luego de que dos alumnos de 17 años de la Preparatoria Número 2 de la UAEM fueron asesinados a balazos el sábado en la Colonia Chulavista, en Cuernavaca. Un tercer adolescente resultó herido durante el ataque.

«Le pedí hoy a la Secretaría de Gobernación que se ponga en contacto con la Gobernadora, con la Rectora de la Universidad, por el muy, muy lamentable y triste caso de los estudiantes que han perdido la vida, porque son varios ya», expresó Sheinbaum durante la conferencia mañanera.

Esta mañana, en Palacio Nacional, Sheinbaum informó que el Gobierno federal buscará conocer directamente las inquietudes de la comunidad universitaria para determinar qué acciones adicionales pueden emprenderse.

«Que nos pongamos en contacto con la Rectora de la Universidad y también con los estudiantes para ver exactamente qué es lo que está pasando y de qué manera se pueden hacer mayores acciones de prevención con los estudiantes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos», señaló.

El doble homicidio ocurrió dos semanas después del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio en la UAEM, ocurrido el 12 de septiembre en Cuautla.

La Fiscalía estatal investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.

Antes de esos crímenes, los asesinatos de las alumnas Kimberly Joselin Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes ya habían provocado protestas de estudiantes para exigir justicia y mayores medidas de seguridad.

Delitos en Cuernavaca

La Mandataria informó que también pidió al Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, atender la situación de Cuernavaca, donde, según señaló, han aumentado los robos y otros delitos del fuero común, pese a la disminución de los homicidios.

«Ha bajado mucho los homicidios, pero robos y otros temas tienen algún incremento; entonces, vamos a estar en contacto y coordinándonos con la Gobernadora para ver en qué necesita nuestro apoyo», sostuvo.