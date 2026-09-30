Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Morena y a Yasmín Bugarín aclarar si la coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nayarit cumple con los requisitos constitucionales para buscar la Gubernatura del Estado, luego de que se le señaló por haber nacido en Estados Unidos.

Durante la mañanera, la Mandataria defendió la reforma aprobada por el Senado para establecer restricciones por doble nacionalidad a quienes aspiren a ocupar determinados cargos públicos.

Al planteársele específicamente el caso de Bugarín, Sheinbaum pidió revisar primero la legislación estatal.

«Habría que revisar la Constitución de Nayarit, qué es lo que dice de nacimiento», respondió.

«Chéquenle la Constitución de Nayarit, por favor», pidió a su equipo.

Posteriormente, la Mandataria dio lectura el artículo 62 de la Constitución estatal establece como requisito para ocupar la Gubernatura ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos y nativo de Nayarit o acreditar una vecindad efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores a la elección.

«Pues tendrá que revisarlo, tendría que revisarlo (Morena)», respondió Sheinbaum.

Cuestionada nuevamente sobre quién tendría que aclarar la situación de la morenista, la Presidenta trasladó el asunto al partido y a la propia Bugarín.

«Que lo aclare Morena, ¿no? Yo no tengo por qué andar aclarando. Muchas gracias. O sea, ellos, y que la aclare también Yasmín», sostuvo.

La Constitución vigente de Nayarit establece en su artículo 62 como requisito para ser Gobernador ser ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, pero no establece expresamente en ese artículo la prohibición de contar con otra nacionalidad.

La polémica surgió en medio de la discusión de la reforma sobre exclusividad de la nacionalidad mexicana para determinados cargos.

Sheinbaum defendió la modificación y rechazó que implique retirar derechos a los mexicanos que cuentan con doble nacionalidad.

«Solamente es a quien quiera ser Presidente o Gobernador. ¿Por qué? Porque en tiempos de injerencias es muy importante que los mexicanos tengan claridad de que sus representantes populares más importantes sólo tienen una nacionalidad», afirmó.