Salvador Villarreal García Agencia Reforma

MONTERREY, NL: La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió ayer a la dirigencia de Morena que dialogue con Tatiana Clouthier, quien cuestionó la designación de Clara Luz Flores como eventual candidata de ese partido a la Gubernatura.

El sábado pasado, Clouthier, una de los seis aspirantes morenistas al cargo, sostuvo que Morena se equivocó al elegir a Clara Luz, y consideró que el partido traicionó los valores del movimiento.

«Que hablen con ella», respondió ayer Sheinbaum al ser cuestionada sobre el caso en la conferencia mañanera.

La Mandataria defendió las encuestas como mecanismo para elegir a los coordinadores del partido.

«La encuesta, pues es la mejor forma de ver quién puede ser el coordinador o coordinadora, particularmente Morena, pero cualquier partido político, porque es lo que opina la gente. Uno puede tener una percepción como persona, pero la encuesta pues te da la opinión de la gente», dijo.

Sheinbaum expresó una buena opinión tanto de Clouthier como de Clara Luz, pero sostuvo que corresponde a Morena atender las diferencias internas.

«Ya el asunto interno de Morena pues ya no me corresponde a mí, le corresponde al partido», dijo.

Clouthier anunció el sábado pasado la creación de «Todos con Conciencia», luego de manifestar su desacuerdo con la definición de Morena.

Aseguró que integrantes de su grupo se sintieron traicionados por la decisión y que estaban generando ideas para decidir el futuro.

La Presidenta se declaró dispuesta a reunirse con Clouthier, quien encabezaba el Instituto de Mexicanos en el Exterior, cargo del que se separó para buscar la Coordinación.

«Si ella desea platicar conmigo siempre podemos platicar. Yo de verdad la tengo en la mejor consideración, hizo un gran trabajo al frente del Instituto de Mexicanos en el Exterior y podemos encontrarnos y platicar», expresó.

Sheinbaum aclaró que ese diálogo no implicaría intervenir en las definiciones electorales de Morena.

«Ya el tema directamente de las candidaturas, de las coordinaciones, de todo eso, pues no me corresponde a mí y no me voy a meter porque no me corresponde. No es asunto de la Presidenta, es asunto del partido», sostuvo.

ESPERAN QUE SE QUEDE

Tras reconocer que la salida de Clouthier de Morena sería una «ruptura importante», el líder de la mayoría de ese partido en San Lázaro, Ricardo Monreal, dijo que espera que ella siga en el movimiento.

«Tatiana representa a muchos pensamientos en el país, es una mujer digna y si ella se fuera sí es una ruptura importante.

«Todos tienen derecho a protestar y a inconformarse, pero a lo que no tiene derecho es a fracturar o a irse del movimiento», dijo.