Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar si hay una investigación contra el empresario Amílcar Olán, señalado por corrupción.

Durante la mañanera, la Mandataria federal reiteró que la Fiscal General, Ernestina Godoy, le ha dicho que no hay ninguna investigación contra Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del ex Presidente López Obrador.

-Ayer Hacienda mencionaba que no hay ninguna investigación contra el hijo el ex Presidente Andrés Manuel, tampoco sobre este empresario Amílcar, se le preguntó a la Presidenta.

«Tiene que decirlo la Fiscalía. Contra el hijo del Presidente eso sí se lo he preguntado a la Fiscal y me ha dicho que no hay ninguna investigación. Sobre otras personas, tiene que informarlo la propia Fiscalía», respondió Sheinbaum.

REFORMA publica este miércoles la detención de Iván Cazarín Molina, alias «El Tanque», uno de los protectores de las redes del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien ha sido señalado por actos de corrupción en el sexenio de AMLO.

«El Tanque» era un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, y es considerado uno de los delincuentes más poderosos de ese cártel.

Cazarín operaba una de las principales redes de huachicol del CJNG en la Zona Metropolitana de Guadalajara, almacenando combustible, vendiéndolo y lavando dinero, según fuentes federales.

En abril de 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló un audio en el que Luis Alberto Olán Aparicio, hermano del empresario Amílcar Olán, presumió conocer a «El Tanque» y haber recurrido a esa relación para frenar extorsiones contra un proveedor de balasto.

«Bobby (Gonzalo López Beltrán) me dijo que nos van a dar un frente, en unas minas allá por Oaxaca», informa Jorge Amílcar a su hermano Luis Alberto, en una llamada.

El hermano de Amílcar respondió en la conversación que conocía a «El Tanque»: «Yo conozco a ‘El Tanque’ aquí, al de la maña, y vio que ya no lo volvieron a molestar».

En abril pasado Latinus reveló otros audios donde Amílcar Olán presume a un interlocutor que su hermano Jorge tiene relación con «El Tanque»: «Son brothers, son compas, son de mi combo».

De acuerdo con investigaciones federales, además de estar vinculado a las redes de protección a Amílcar Olán, «El Tanque» también coordinaba el lavado de dinero, robo de hidrocarburo, trasiego de drogas, robo de autos y mercancías.