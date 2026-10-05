Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos pruebas de que se realizaron disparos desde territorio mexicano contra elementos de la Guardia Costera de ese país, en la frontera con Tamaulipas.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal aseguró que integrantes de la Guardia Nacional, la Defensa y la Marina desplegados en la zona no han encontrado evidencia que confirme la versión estadounidense.

«Ningún elemento de la Guardia Nacional, de la Defensa, de la Marina ha detectado que haya disparos de la frontera mexicana hacia la frontera de Estados Unidos», afirmó Sheinbaum.

El Embajador estadounidense Ronald Johnson informó anoche que autoridades de ambos países se coordinaban en un operativo espejo ante un presunto ataque contra integrantes de la Guardia Costera y vinculó ese episodio con el despliegue de 500 elementos mexicanos.

Sheinbaum indicó que, pese a que México no ha corroborado los disparos, las autoridades federales acordaron reforzar la vigilancia para evitar incidentes en la zona fronteriza.

«Sin embargo, pues para evitar cualquier situación de estas, lo que les planteó el General Secretario, el Almirante Secretario a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de manera directa al Comando Norte y la Guardia Costera, pues es que se hicieron operaciones espejo para que no hubiera ningún problema», explicó.

La Presidenta insistió en que el despliegue preventivo no significa que el Gobierno mexicano haya confirmado la versión difundida desde Estados Unidos.

«Pero no tenemos ninguna evidencia que nos hayan dado de que, en efecto, hubo estos disparos», sostuvo.

Sheinbaum informó que se realizará otro operativo espejo en Tamaulipas, con presencia coordinada de fuerzas mexicanas y estadounidenses a ambos lados del Río Bravo.

Explicó que este tipo de despliegues implica mantener elementos mexicanos del lado nacional y personal estadounidense en su territorio, con coordinación para vigilar simultáneamente la zona fronteriza.

«¿Qué quiere decir operativo espejo? Que a lo largo y ancho del Río Bravo hay elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa y elementos del Comando Norte o la Guardia Costera», detalló.