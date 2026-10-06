Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Banco de México revisar las pensiones vitalicias que reciben ex altos funcionarios de la institución, luego de que en septiembre había señalado que, por su autonomía, su Gobierno no intervendría en ese régimen.

En conferencia, la Mandataria diferenció las jubilaciones de los trabajadores de Banxico de las asignadas a quienes ocuparon altos cargos y cuestionó que algunos ex funcionarios reciban hasta 400 mil pesos mensuales.

«Pero sí, de estos altísimos funcionarios que fueron gobernadores, subgobernadores, Zedillo, que ni siquiera fue gobernador ni subgobernador, tuvo otro nivel, pero fue Presidente de la República, pues valdría la pena que el Banco de México hiciera una revisión», planteó.

Sheinbaum fue cuestionada por pensiones atribuidas a Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz, Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens, Miguel Mancera Aguayo y otros ex funcionarios de Banxico, algunas de las cuales superan el salario de la Presidenta.

La Jefa del Ejecutivo aclaró que el Banco de México quedó fuera de la reforma impulsada por su Gobierno para limitar las llamadas «pensiones doradas», debido a que el cambio estableció de manera específica las instituciones a las que sería aplicable.

«En el caso del Banco de México no es parte de esta reforma, que digamos fuera, porque quedan perfectamente establecidas qué instituciones», explicó.

Sheinbaum sostuvo que esa exclusión no impide cuestionar los montos que reciben algunos ex altos funcionarios del banco central, particularmente cuando permanecieron pocos años en la institución.

«Eso no quiere decir que sea moral lo que está recibiendo, como 400 mil pesos, y muchos de ellos trabajaron seis años nada más en el Banco de México», señaló.

La Presidenta recordó que las modificaciones sobre pensiones de ex altos mandos establecieron límites para instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, la extinta Luz y Fuerza del Centro, Nacional Financiera y Banobras.

También informó que la Consejería Jurídica prepara una modificación para resolver una contradicción sobre el límite de esas pensiones, pues una disposición establece como referencia el salario de la persona titular de la Presidencia y otra fija la mitad de esa remuneración.