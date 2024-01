Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los interesados en obtener un permiso de expendio al público de petrolíferos tienen que cumplir ciertos requisitos que aún no se encuentran establecidos de manera oficial.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) mantiene desde hace meses en el portal de la Conamer un anteproyecto con cambios en la disposiciones administrativas de carácter general (DACGs) que establecen nuevos requisitos para la obtención de permisos, como un plan de negocios con el volumen de gasolinas que se va a comercializar.

Aunque el acuerdo no se ha publicado en el DOF, en la práctica, los requerimientos ya se siguen, afirmó Alicia Zazueta, presidenta de la Asociación Proveedores de Estaciones de Servicio (Ampes).

«Por ejemplo, hay que presentar un estudio de mercado, una trazabilidad muy detallada del producto, que es un tema muy importante para la CRE.

«También hay que acreditar cuál es el valor de inversión de ese proyecto, hay que motivarlo con las facturas de todo el equipamiento y demás. Incluso hay que acreditar el volumen de venta y los potenciales clientes y competencia alrededor del negocio a través de estudios detallados de mercado», señaló.

Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), consideró que la CRE no debería aplicar esos requisitos en tanto no se aprueben las modificaciones.

Explicó que cuando la CRE realiza alguna negativa, no apunta a algún requerimiento que esté fuera de ley, porque eso podría ser utilizado por el regulado para defenderse y presentar algún recurso legal.