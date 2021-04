Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, llamó a la ciudadanía a no tener miedo a perder los apoyos de programas sociales y a sacar de la Cámara de Diputados a legisladores “levanta manos”.

En el marco del inicio de las campañas electorales, convocó a la ciudadanía a comparar propuestas y trayectorias de las y los candidatos a fin de elegir a los que sí pueden dar resultados a las necesidades de la población.

Cortés afirmó que de nada sirven al País los diputados “levanta manos” de Morena, a quienes acusó de impedir que la Cámara baja cumpla con su función de contrapeso.

“Ya basta, de nada le sirve al País los diputados levanta manos morenistas que no proponen nada, que no sirven de contrapeso de poder, que es la naturaleza principal de la Cámara de Diputados, que no regresaron a sus distritos porque no ganaron ni por su prestigio, ni por su trabajo, que ganaron sin hacer campaña, sin comprometerse con la gente, sólo por la ola morenista irreflexiva”, sostuvo.

El líder panista hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a promover una amplia participación ciudadana el próximo 6 de junio.

Destacó que esta es la única forma legal que tiene la mayoría de los mexicanos para “poner un alto a Morena”.

“El día de hoy arrancamos las campañas rumbo a la elección del 6 de junio. Exhortamos a las mexicanas y mexicanos a que comparen propuestas, los proyectos y los perfiles de las candidatas y candidatos.

“La comparación es fundamental para poder elegir a los mejores hombres y mujeres y que realmente estén comprometidos con las causas y necesidades de la gente, porque ya no tienen cabida las falsas promesas, como las que hicieron en 2018”, señaló.

El político pidió a la población perder el miedo a las presiones y a las amenazas de retirarles algún programa social si no votan por los candidatos de Morena, y aseguró que eso no ocurrirá.

Dijo que, por el contrario, estas acciones deben ser denunciadas ante las autoridades electorales, para garantizar el voto libre y la participación ciudadana en las urnas.

Subrayó que lo que está en juego en este proceso electoral son dos proyectos de País: el que representa Va Por México, que busca un México con mejores condiciones de vida para la gente y nuevas oportunidades y la propuesta de Morena “basada en la destrucción, el retroceso, el hambre y la pobreza”.

Aseguró que el PAN gobierna mejor y da resultado a la gente. Una muestra de ello, dijo, es que sus gobiernos municipales y estatales son los mejores evaluados por los ciudadanos.

Indicó que con Acción Nacional habrá más recursos contra la inseguridad y la delincuencia, para vacunas contra el Covid-19 y para medicinas, así como para caminos y carreteras, infraestructura productiva, más empleos y apoyo a las energías limpias.

Cortés aseguró que los candidatos de la coalición Va por México son hombres y mujeres con experiencia y preparación.

En contraste, arremetió contra los de Morena, a quienes calificó como ineptos, mentirosos y cínicamente corruptos.