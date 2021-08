Claudia Guerrero Agencia Reforma

JUÁREZ, Chihuahua.-El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, llamó a la Oposición a ser lúcida e inteligente y a hacer un balance justo, sin que eso signifique claudicar, de la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy más que nunca considero que las y los mexicanos debiéramos darnos un momento y un remanso para valorar el esfuerzo y la lucha que diversos lideratos han emprendido para impulsar un cambio en el país, por supuesto el del Presidente López obrador, para hacer un balance en su justa dimensión de los temas, aspectos y asuntos en los que legítimamente se difiere, pero también en donde hay coincidencias de fondo, aunque no de formas”, dijo el Mandatario.

“Esto resulta fundamental para poder transitar, dejar de lado la confabulación de intereses, la exacerbación de ánimo, para analizar los propósitos y objetivos que plantea un proyecto como el del Gobierno de López Obrador, sin que esto signifique una claudicación, muy por el contrario, para que la Oposición sea lúcida, para que sea inteligente y para que cuando sea necesario se una a impulsar los cambios que se país necesita”.

En la conferencia de prensa mañanera que el Presidente encabeza en esta ciudad fronteriza, Corral sostuvo que si bien se puede diferir, también se puede proponer para que la Cuarta Transformación sea mejor.

El gran problema, advirtió, es que la polarización que se genera desde polos opuestos, parecieran nulificar el diálogo, la comprensión, la capacidad para intentar una lectura distinta que contribuya a generar soluciones integrales para nuestra nación.

El político de extracción panista fustigó la animadversión que hay en el país y las muchas mentiras que se manejan en medios, espacios de opinión y en las redes sociales.

En su caso, dijo, lo ha padecido por la lucha contra la corrupción que emprendió en Chihuahua.

“Porque cuando se asume una bandera como ésta, lo he dicho en otras ocasiones y lo comentábamos ayer el Presidente y un servidor, pues casi casi se lucha contra el mundo, contra intereses creados, contra red de complicidades que se aferran a la sobrevivencia y que al ver afectados sus intereses montan desinformación, miedo y distorsión”.

Esa explotación del miedo, sostuvo, incluso ha vuelto el fantoche del peligro comunista, está siendo muy dañino para el país.

“Con tal de vencer a la 4T se están perdiendo los referentes históricos de la lucha democrática no solo en el sistema de partidos, sino en muchos sectores”, alertó, “incluso se ha dejado de ver la importancia de que alguien sea honesto o no lo sea en el ejercicio del Gobierno”.

Corral reconoció que cuando se plantea un cambio o una manera diferente de hacer política suele enfrentarse a tres oligarquías que se unen: la económica, la política y la mediática.

Hay excepciones, expuso, y cuando hablo de cada una de esas me refiero a quienes se aferran a sus privilegios y que por años han puesto freno al desarrollo nacional para dar rienda suelta al desarrollo de sus negocios o ganancias personales.

El panista reiteró a López Obrador su agradecimiento por su visita y que a una semana de transferir la administración estatal seguirá pendiente de lo que ocurre en Chihuahua y en el País para contribuir a que la transformación de México cobre forma.

“Me voy contento porque me queda la satisfacción del deber cumplido de haber honrado a la palabra empeñada a las y los chihuahuenses, y por supuesto estoy contento de haber no solo restablecido si no vigorizado la relación institucional en el último tramo de mi Gobierno con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador”.