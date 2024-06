Antonio Baranda y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, recalcó que durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum se mantendrá la política de no permitir el cultivo de maíz transgénico en México.

Aclaró que la virtual Presidenta electa tampoco está de acuerdo con la importación de ese producto para consumo humano.

– Maíz transgénico ¿Es una gran preocupación?, se le preguntó en entrevista.

«En maíz transgénico, la Doctora ha sido muy clara en señalar que se mantendrá la política de no permitir el cultivo en México de maíz transgénico», puntualizó.

«En segundo lugar, tampoco estamos de acuerdo con la importación de maíz transgénico para consumo humano, esa es la política en materia de maíz transgénico».

«No queremos la importación de maíz transgénico para consumo humano», recalcó Berdegué tras ser anunciado por Sheinbaum como titular de Agricultura.

Al respecto, Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), señaló que el cambio de Gobierno debe representar una oportunidad para revisar qué políticas públicas han funcionado y desechar las que no, especialmente si no hay respaldo en ciencia.

«Nosotros siempre hemos señalado que las decisiones no sean basadas en ideologías, que no tienen un sustento científico, y en el caso de los maíces transgénicos creo que es una discusión en un terreno internacional, en el panel con Estados Unidos.

«Hemos dicho que México, en maíz blanco somos autosuficientes, y lo que está establecido en el decreto, establecido actualmente, es que no se va a prohibir la importación de maíces transgénicos, que sen para consumo animal o agroindustria», recordó el representante agropecuario.