Martha Martínez y Ernesto Sarabia Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, llamó a los inversionistas a no preocuparse por la reforma al Poder Judicial, los mercados no hicieron caso.

El peso se depreció ante el dólar en el mercado de divisas, y el tipo de cambio se incrementó 32.61 centavos a 18.57 pesos, siendo su mayor valor desde el 23 de marzo de 2023, día en que terminó a 18.58.

La Bolsa Mexicana de Valores también recortó las ganancias que tuvo durante el día para finalizar con una variación positiva de 0.02 por ciento.

Ante la inminente discusión de la reforma judicial, Sheinbaum pidió a los inversionistas no preocuparse.

«México es un Estado libre, un Estado soberano; procuramos en la Cuarta Transformación un sistema de justicia que funcione. Entonces los inversionistas nacionales y extranjeros no tienen de que preocuparse, sus inversiones son seguras en México.

«Toda esta relación comercial que hay con el mundo entero, particularmente con empresas de Estados Unidos, eso va a continuar. Pero, al mismo tiempo, hay una agenda del pueblo de México y ese también tiene que continuar, no tiene por qué haber preocupaciones de los inversionistas», planteó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su objetivo de que la reforma sea aprobada en septiembre, y defendió la fortaleza del peso frente al dólar. «Ya están actuando los que no quieren la reforma, están moviéndose como siempre», reprochó.

Rolando Vega, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, admitió que la volatilidad y la incertidumbre afectan al sector empresarial, y que para tener certezas el País requiere división de poderes y órganos autónomos.

«Como en todos los países del mundo, el sector empresarial necesita certeza y seguridad jurídica para poder seguir adelante», planteó.