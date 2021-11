Familiares del niño Juan José González Rivera a través de Cáritas Diocesana de Aguascalientes piden el apoyo de la ciudadanía para poder pagar los gastos hospitalarios de su tratamiento, luego de un accidente que le provocó quemaduras en su pierna izquierda y lo tiene postrado en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo.

La señora Margarita Montoya Castillo, vecina de la comunidad de San José de la Ordeña y abuela del menor, indicó que el accidente tuvo lugar hace casi un mes, luego de que en la bolsa de su pantalón traía una “palomita” de pólvora que al hacer fricción con unos cerillos se encendió y le provocó quemaduras de tercer grado en su pierna izquierda.

Señaló que Juan José de 12 años de edad está siendo atendido de manera muy profesional en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, sin embargo, al ser una familia de escasos recursos, no tienen dinero para pagar la cuenta que hasta la semana pasada ascendía a 61 mil 580 pesos, por lo que piden el apoyo y la solidaridad de la ciudadanía, empresarios y autoridades de Gobierno para que les ayuden.

Afirmó que actualmente el personal médico le realiza lavados en su pierna, dado que todavía le supura y debido a eso, no le pueden hacer nada, pero la cuenta en el hospital va en aumento. “Se está curando, lo están atendiendo bien. Nos dicen que el implante se lo va a hacer cuando deje de supurarle su pierna. Ahí lo van a seguir apoyando, en sus medicamentos y en lo que necesita, pero nosotros no tenemos forma de pagar el hospital y por eso pedimos el apoyo de la gente en general”.

Comentó que ella, como abuela está al cargo de Juan José quien es estudiante de 1º de secundaria y de sus otros 3 hermanos, una niña de 10, otro menor de 8 y la más pequeña de 7 años, dado que su mamá no se hizo cargo de ellos y se los dejó desde que eran pequeños. “Yo les doy estudio a todos y están conmigo, mi hija me los dejó”.

Las personas que deseen apoyar el caso del pequeño Juan José, pueden comunicarse al teléfono 449 564 06 23 o bien a Cáritas Diocesana de Aguascalientes al 449 916 19 82 y 449 915 92 94.