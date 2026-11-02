La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que el Gobierno de Aguascalientes reintegró 9 millones 527 mil 729.60 pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), correspondientes a recursos federales destinados al sector salud que no fueron ejercidos o que se devolvieron por distintas causas. Sin embargo, quedó pendiente de aclarar el destino de otros 6 millones 187 mil 557.05 pesos por pagos realizados por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA).

De acuerdo con la auditoría 448, correspondiente a la Cuenta Pública 2025, entre los reintegros se encuentran devoluciones extemporáneas por un millón 611 mil 717 pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y un millón 47 mil 543 pesos del Convenio SaNAS. En ambos casos, los recursos fueron devueltos antes de la revisión, pero fuera del plazo establecido.

Por separado, la ASF observó pagos por 6 millones 187 mil 557.05 pesos con recursos del Programa U013, que no se ajustaron a los conceptos de gasto autorizados. De ese monto, 5 millones 857 mil 708.15 pesos correspondieron a personal regularizado y 329 mil 848.90 pesos a personal formalizado.

Los pagos correspondieron a las compensaciones por «Alto Riesgo» y «Mediano Riesgo», registradas en la partida 11301, correspondiente a sueldo base, aunque dichos conceptos no estaban contemplados en las partidas autorizadas para el programa.

Aunque el Gobierno estatal presentó tablas de integración salarial, avisos de modificación de sueldo y disposiciones normativas para justificar las erogaciones, la ASF consideró insuficiente la documentación, por lo que mantuvo la observación sin solventar y emitió un pliego de observaciones por un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal de 6 millones 187 mil 557.05 pesos, más las cargas financieras correspondientes.

La revisión comprendió recursos federales por 2 mil 572 millones 653 mil pesos, de los cuales se auditó una muestra de 2 mil 176 millones 644 mil pesos, equivalente al 84.6%.