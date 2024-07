Staff Agencia Reforma

Angelina Jolie, a través de su equipo de defensa legal, le pidió a Brad Pitt que finalice la disputa legal que mantienen por el viñedo Château Miraval.

De acuerdo con reportes de Us Weekly y People, Paul Murphy, abogado de Jolie, entregó una declaración en respuesta a una petición de Pitt para que no se revelaran las conversaciones de texto que tuvo después de una pelea con su exesposa durante un vuelo en 2016. En la declaración, Jolie le sugirió al actor dejar a un lado los problemas y poner fin a los conflictos legales.

«(Pitt) trató de castigar y controlar a Angelina al exigir un acuerdo de confidencialidad recientemente ampliado para cubrir su mala conducta y abuso personal. Esas acciones son fundamentales para este proceso. No nos sorprende en absoluto que el señor Pitt tenga miedo de entregar los documentos que demuestran estos hechos.

«Mientras Angelina le pide nuevamente al señor Pitt que ponga fin a la lucha y finalmente ponga a su familia en un camino claro hacia la sanación, a menos que el señor Pitt retire su demanda, Angelina no tiene otra opción que obtener las pruebas necesarias para demostrar que sus acusaciones son falsas», se lee en los documentos, según People.