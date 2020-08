Isabella González Von Hauske Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Salud (Ssa) decidir si se amplía el acceso a las pruebas diagnósticas de Covid-19, luego que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó a México hacerlo.

“Eso lo tienen que decidir los científicos, los médicos, yo les confío plenamente al doctor (Jorge) Alcocer y al doctor Hugo López-Gatell, los considero profesionales de primer orden a los dos, de los mejores científicos de México, pero no sólo eso, los considero honestos, porque hay hasta premios Nobel que son muy buenos pero deshonestos, estos son además de científicos honestos, eso le duele mucho a los conservadores que yo lo diga, pero siempre digo lo que pienso”, manifestó al ser cuestionado en la conferencia matutina de este miércoles.

Ayer la OPS pidió al Gobierno mexicano hacer un mayor esfuerzo para ampliar el acceso a las pruebas de Covid-19 porque, de acuerdo con especialistas, ante la reactivación económica eso ayudaría a tener un mejor control de la pandemia.

En otro tema, el Mandatario federal descartó de nuevo utilizar cubrebocas a menos que esté en un espacio cerrado en donde no se pueda guardar la distancia recomendada.

“Yo me guío por las recomendaciones de los médicos y de los especialistas porque no somos todólogos y todos opinamos, pero no tenemos por qué saberlo todo, para no equivocarnos lo mejor es preguntar a los que saben y me he guiado por lo que han dicho los especialistas, quienes llevan a cabo toda la campaña para enfrentar la pandemia, el doctor Jorge Alcocer y el doctor Hugo Lopez Gatell”, dijo.

López Obrador reveló que la semana pasada durante su gira por Sonora, la Gobernadora de esa entidad, Claudia Pavlovich, le pidió utilizar cubrebocas mientras estuvieran reunidos.

“La Gobernadora de Sonora me dice ‘Oiga, le pido de favor: que se pongan el cubrebocas porque están diciendo que aquí usted no se pone el cubrebocas porque hay corrupción’ porque yo dije me voy a poner el tapaboca cuando ya no haya corrupción, eso fue lo que dije”, relató.

“Entonces me toman una foto con el cubrebocas en el avión y dicen entonces ya no hay corrupción, no dije el cubrebocas, dije tapaboca”.

