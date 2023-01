Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer revisar la petición enviada por un abogado del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, para que el Gobierno mexicano intervenga, ante supuestas irregularidades cometidas en su extradición a Estados Unidos.

En conferencia, el Mandatario confirmó que el tema ya es analizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de que la petición fue recibida por la Embajada de México en Washington.

«Ya había presentado una solicitud por medios electrónicos al Embajador de México en Estados Unidos, creo que el día 10 de este mes, entonces, Esteban (Moctezuma) envío la solicitud a la SRE, que es a quien corresponde, el encargado de América del Norte ya tiene este asunto, se va a revisar», explicó.

Aunque reconoció que el capo se encuentra recluido de por vida en una prisión de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, el Jefe del Ejecutivo consideró que no están cerradas todas las posibilidades.

En contraste con lo asegurado por el Canciller Marcelo Ebrard, quién el martes pasado prácticamente descartó la posibilidad de modificar las condiciones de «El Chapo», López Obrador consideró que el asunto se debe abordar desde la perspectiva de los derechos humanos.

«Hay vías e instancias internacionales, entonces, no es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, a cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho, hay que ver si procede o no procede, si tenemos posibilidades de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos», manifestó en Palacio Nacional.

«Es muy polémico todo eso, eso ya lo sabemos, pero no se puede decir no, se tiene que argumentar».

A través de un correo electrónico, el abogado de Guzmán Loera, José Refugio Rodríguez, envió un escrito a la Embajada de México en EU, en el que aseguró que su cliente fue víctima de procesos ilegales, cometidos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se autorizó su extradición a Estados Unidos.

Indicó que una vez se concedió la extradición, su cliente debió permanecer en territorio mexicano hasta que todos sus procesos concluyeran con una sentencia.

«Vamos a hacer el planteamiento ante Relaciones Exteriores con base al tratado de extradición», agregó el abogado.

También se quejó por las condiciones de reclusión en las que vive el narcotraficante originario de Badiraguato.