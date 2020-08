Isabella González Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que impulsará una nueva reforma para garantizar que las consultas ciudadanas puedan realizarse en cualquier momento y no cada tres años.

El Mandatario federal anunció que propondrá más cambios al artículo 35 de la Constitución para eliminar los “candados” que restringen la periodicidad con la que pueden llevarse a cabo esos ejercicios a nivel nacional.

“Si no lo hacemos del 1 al 15 de septiembre ya no podría hacerse legalmente, el 16 de septiembre no se puede. Resulta que son 15 días cada año y si es una consulta nacional, 15 días cada tres años para poder solicitarlo, cosa que está muy mal”, dijo.

“Hay que volver a reformar el artículo 35, porque ¿cómo si se trata de democracia participativa se puede realizar cada tres años? Esa es democracia representativa, es como las elecciones, cada traños. Esto es para consultar cada vez que sea necesario, para asuntos importantes, ese requisito, ese candado hay que quitarlo”.

A pregunta expresa, López Obrador dijo que no ha tenido comunicación con ninguno de los ex Presidentes para hablar sobre el tema de la consulta o, en particular, sobre las acusaciones lanzadas por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

El Jefe del Ejecutivo recordó que es un tema que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), y confió en que se registren avances en las indagatorias sobre el caso antes de que pueda realizarse una eventual consulta para determinar si se juzga a los ex Presidentes.

“No, no he hablado con ellos, ya es claro lo que se ha dicho, es un asunto que lleva la Fiscalía, ya se dio a conocer la denuncia del señor Lozoya, todo lo relacionado con el señor (Genaro) García Luna también es cada vez más público, cada vez se sabe más, se está cumpliendo con informar a los ciudadanos”, expresó.

“La Fiscalía tiene que hacer su trabajo y para que no se piense que es venganza, se está proponiendo una consulta a los ciudadanos, no hay que tenerle miedo al pueblo, es mayor de edad, sabe lo que conviene y lo que no conviene”.

El político tabasqueño reiteró que esperará hasta los últimos días del plazo legal para determinar si solicita de manera personal la consulta, en caso de que no se reúnan las firmas suficientes de ciudadanos o legisladores.

“Si no se reúnen las firmas, si los legisladores no hacen el trámite, pues lo voy a hacer yo para que quede abierta esa posibilidad, porque de llevarse a cabo la consulta sería hasta septiembre, octubre o julio, agosto, entonces van a pasar muchas cosas, puede ser que para entonces la FGR ya resuelva o los jueces, pero se tiene abierta esa vía”, agregó.