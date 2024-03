Benito Jiménez Agencia Reforma

Morelia, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las mujeres que se movilicen este 8 de marzo a que lo hagan de manera pacífica, no dañen monumentos y no se cubran con «capuchas».

En su conferencia mañanera, dijo que los manifestantes deben ser responsables y apostar por la resistencia civil pacífica, en lugar de confrontarse con la autoridad porque en la actualidad hay plena libertad de expresar inconformidades.

«Aprovecho también para hacer un llamado a quienes hoy se van a manifestar, que tienen todo el derecho de hacerlo, porque en nuestro País no hay represión, se garantizan a plenitud las libertades, no se limita la libertad de manifestación ni de expresión, como era antes.

«Nada más decir, que se procure, protestar, manifestarse, que es un derecho, de manera pacífica, que no se tiren piedras o bombas, que no se utilicen sopletes, que no se agreda a quienes están cuidando el orden, protegiendo, bienes, tiendas, comercios, sitios históricos, la catedral, el Palacio Nacional.

«Y también, con todo respeto, desde luego, que no es una orden, ni un mandato, una instrucción es una recomendación respetuosa, que se quiten la capucha, si vivimos en un País libre, ¿para que cubrirse?», señaló desde Morelia, Michoacán.

El Mandatario reiteró que en su lucha de décadas, él y sus simpatizantes tomaron el Zócalo de la Ciudad de México en varias ocasiones, pero no rompieron vidrios porque se guiaron en la resistencia civil pacífica de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King.

«Se requiere que haya responsabilidad y y no caer en provocaciones, nosotros luchamos muchísimos años, décadas, tomamos el Zócalo cuando nos robaron la Presidencia en el 2006, meses, no se rompió un vidrio porque cuidamos a la gente.

«Porque nosotros apostamos siempre a la no violencia, a la resistencia civil pacífica, nos guiamos en Gandhi, nos guiamos en Mandela, en Luther King y esa es la vía, no la confrontación, no tirar puertas», añadió en referencia a la intervención de normalistas de Ayotzinapa el miércoles pasado en un acceso de Palacio Nacional.