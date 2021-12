Antonio Baranda Agencia Reforma

Andrés Manuel López Obrador consideró el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) y el Poder Judicial no deben no penalizar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la revocación de mandato tras la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los consejeros electorales que votaron a favor de aplazar temporalmente la consulta.

«Yo pienso que debe ser la Corte, el Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, no penalizar nada, yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se pusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse, entonces ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación de mandato, que se cumpla con eso porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes».

«Y lo demás pues no lo considero conveniente».

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló excusas de los consejeros electorales.

«Pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros, y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad.

El tabasqueño presumió que ya son 10 millones de firmas para apoyar la solicitud de revocación de mandato del Ejecutivo Federal.

«Se sobrepasó lo que exige la ley, ahora le toca al INE revisar que sean formas auténticas y desecharlas, pero muchísimas, esto significa que la gente quiere participar, pero no solo en esta consulta, la gente quiere participar siempre».

¡Participa con tu opinión!