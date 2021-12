Benito Jiménez Agencia Reforma

TEPIC, Nayarit.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue la acumulación de bienes de Santiago Nieto, quien en 25 meses, cuando estaba al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), compró cuatro propiedades y un auto con valor por 40 millones de pesos.

El pasado jueves 2 de diciembre fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia anónima sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto y la Oficialía de Partes selló de recibido con el folio 00951, según una copia del documento en poder de este diario.

«Usted ha criticado a los funcionarios que asumen un cargo compran casa, autos, hasta cambiar de colonia, ¿es criticable también que haya hecho esto Santiago Nieto, que en dos años de acción haya acumulado bienes por 40 millones de pesos?», cuestionó Grupo REFORMA.

«Pues hay que hacer la investigación. Él ha estado explicando de que son créditos que solicitó, pero la Función Pública puede hacer la investigación, no creo que haya ningún problema», contestó el Presidente.

-¿Ya está en Función Pública o apenas va a iniciar la investigación?

– No, pero estaría bien, creo que a él le convendría que se aclarara formalmente. Y le creo que fue por créditos, pero como él estuvo en funciones combatiendo la corrupción. Es el mismo caso del Fiscal Gertz, que se lo traen también. Entonces, eso es. Lo de Santiago, que lo investigue, si le corresponde, pero, de todas maneras, lo que debe de quedar en claro es que nosotros no somos tapadera de nadie y nos hemos propuesto, porque ese fue el mandato que nos dio el pueblo, acabar con la corrupción y con la impunidad, sea quien sea, hasta mis hijos, sean quien sea, no hay tolerancia para nadie.

-¿Qué también investiguen al fiscal, Presidente?

– A todos, todos, pero yo los considero gentes íntegras, no los considero deshonestos. Pero lo que preguntas, que se haga la investigación sobre lo de Santiago y lo del Fiscal, para El Universal, porque parece que el Reforma la trae contra Santiago.

-¿No será una guerra entre ellos?

-No, es una guerra de la mafia del poder, o sea, de estos mismos ¿Saben que ahora acaba de surgir una nueva organización? Había una que se llamaba México a Favor de la Corrupción ¿Cómo es que se llamaba? Mexicanos a Favor de la Corrupción, no, Unidos por la Corrupción, Unidos contra la Corrupción, sí, de Claudio X. González, la señora Casar, María Amparo Casar, que estuvo en Gobernación, y otros, el de Coparmex. Pero como ya no les funcionan sus membretes y sus mentiras, ahora ya cambiaron y hay? ¿Cómo se llama ahora el nuevo? Signos vitales, o sea, que siguen vivos, pues, Signos Vitales. Entonces, es lo mismo.

