Antonio Baranda, Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que en juicio contra Genaro García Luna en Nueva York se exhiban relaciones del ex Secretario de Seguridad con autoridades de Estados Unidos, que en su momento lo reconocieron y después lo acusaron de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

«Tenía relaciones que pueden ser de trabajo, con altos funcionarios del Gobierno estadounidense, entonces, por eso es muy importante el juicio, ¿hasta dónde estaban metidos los agentes, o autoridades de Estados Unidos, las agencias?

«¿Cómo esta doble vida, por un lado se le premia, se le reconoce, y por otro lado él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada y de qué manera no se enteran?, nadie se enteró, nadie supo, hasta que de repente lo detienen y viene la acusación», dijo en su conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario expuso un reporte de The New York Times, donde se contextualiza el juicio contra el ex Secretario de Felipe Calderón. Después pidió que se mostraran fotografías de la nota, en particular, aquella que muestra a García Luna con Hillary Clinton.

«Sí es un tema importantísimo, sí recomiendo el texto, para que lo busquen, no sé cómo lo pueden buscar, ¿está abierto? Miren, las puras fotos, miren esto, era la Jefa del Departamento de Estado, la señora Clinton», apuntó.

La defensa de García Luna pidió al juez Brian Cogan que en el juicio permitieran exhibir cartas y fotografías del ex funcionario con altos mandos en la Administración de Barack Obama, quienes lo consideraron un gran socio en el combate al narcotráfico.

Pero los fiscales de la Corte de Brooklyn se opusieron porque eso daría una impresión errónea al jurado de que primero fue investigado minuciosamente antes de darle algún reconocimiento o reunirse con él en su calidad de Secretario de Seguridad (2006-2012).

«El hecho de que el acusado recibiera tales elogios y cortesías en su calidad de alto funcionario del Gobierno en México, no tienen nada que ver con la cuestión de si el acusado tomó sobornos y conspiró con el Cártel de Sinaloa», señala un documento presentado el pasado 28 de diciembre.

López Obrador previó que los abogados del ex Secretario pretenden mostrar la colaboración tan estrecha de autoridades estadounidenses con quien ahora procesan.

«Los abogados (de García Luna) me imagino que lo que sostienen es que fueron acciones concertadas, esa es una. Yo soy de la idea de que si estuvieron involucradas autoridades de Estados Unidos, que sean llamados a declarar y participen», mencionó.

También criticó que la defensa del ex funcionario no quiera que se expongan evidencias sobre la fortuna del acusado después de 2012, cuando terminó su periodo en la Secretaría de Seguridad.

«Y lo otro, que también llama mucho la atención, eso sí de los abogados de García Luna, es que no quieren que se tome en cuenta la riqueza de García Luna a partir de que concluyó su periodo, ‘el que nada debe nada teme’ ¿Cómo es que nada más mientras fui servidor público?, ya los negocios que hice, que son negocios privados, y la riqueza que obtuve, no tiene por qué tomarse en cuenta», rechazó.

«Yo me preguntaría por sentido común, ¿cómo se obtiene tanto dinero en tan poco tiempo?, cualquier persona, hasta un empresario, o sea, terminó en 2012 , está seis años, y de 2018 a ¿cuándo lo detienen?, no, del 12 al 18, 6 años, tiene una gran riqueza, ¿cómo se obtiene en seis años tanto dinero?, estamos hablando de casas en Estados Unidos, de yates, ¿cómo?, ¿por qué tanto éxito?».

‘Sería un fiasco si no tienen pruebas en el juicio’

El Presidente declaró que estará atento a las revelaciones y sugirió que el caso debe estar sustentado, pues se pospuso durante tres años, tras el arresto de García Luna en Dallas, Texas, en diciembre de 2019. De no tener solidez, consideró, todo sería un fiasco.

«La autoridad tiene qué presentar pruebas, ¿cómo van a tener a una persona tres años detenido, va a juicio y no tienen pruebas?, sería un fiasco, más que eso, una injusticia», dijo.

Añadió que de revelarse corruptelas y dinero asegurado, autoridades mexicanas solicitarán a Estados Unidos la devolución de los montos, sin importar la cifra.

Ayer, García Luna se presentó a la Corte de Nueva York para para presenciar el comienzo de selección del jurado, proceso que seguirá este miércoles. Su abogado, Cesar De Castro, dijo a los medios que no se analizaba algún acuerdo de culpabilidad.

De 191 ciudadanos convocados para el jurado deberán escoger a 12 personas y al menos seis suplentes para que después inicien alegatos en los argumentos de apertura, donde se informará sobre testigos, la versión del caso, así como lo que se pretende probar y refutar durante cuatro días a la semana a lo largo de dos meses.