Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar hasta que pasen las elecciones para que se apruebe la iniciativa que busca duplicar el pago de aguinaldo, pues consideró que ahorita hay mucha demagogia.

«No, no, yo soy partidario a que se espere a que el pueblo elija, porque ahora hay mucha demagogia. Sí, sí (que se discuta después de las elecciones). Los que estaban en contra de las pensiones y ahora resulta quieren las pensiones y que se entreguen desde los 60 años, pura demagogia es como antes, que llegaban los políticos a los pueblos», comentó López Obrador en conferencia.

A propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia, el pasado 28 de febrero fue aprobada en comisiones del Senado una reforma al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para duplicar el pago de aguinaldo.

En pleno año electoral, el dictamen no solo recibió el aval de Morena y sus aliados, sino también de la Oposición.

Y, ayer, el dirigente del sindicato Minero acudió a Palacio Nacional a la espera de que el Pleno del Senado discuta y vote los cambios legales para duplicar el pago de aguinaldo de 15 a 30 días.

Esta mañana, el Mandatario federal llamó mejor a que la iniciativa de Gómez Urrutia espere, pues considera que la gente se está dando cuenta de los «ofrecimientos demagógicos» que permean durante esta temporada electoral.

«Me preguntas sobre eso y te digo vamos a esperar, a ver qué dice la gente. No, no, no… ya que pase (la elección), es que abundan los ofrecimientos demagógicos, no puedo hablar de eso, pero ustedes se dan cuenta, la gente se da cuenta», mencionó.

El Presidente López Obrador explicó que la visita ayer del senador a Palacio Nacional sólo fue para entregarle un libro que había escrito, mas no para tratar la iniciativa del aguinaldo.

«No, no, vino a platicar conmigo, a traerme un libro que escribió, siempre platicamos y agradecer porque con Fox y Calderón lo expulsaron del País.

«No, no (vino a tratar lo del aguinaldo). Si él lo está promoviendo, que lo haga, para eso se les eligió, para enviar iniciativas o -mejor dicho- presentar iniciativas, autorizar reformas legales, son legisladores, son los encargados de hacer las leyes», agregó.