Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a morenistas cuidar los excesos y omitió hablar de ilegalidad luego de darse a conocer que diputados de ese partido colocaron espectaculares en los estados para promocionar a Claudia Sheinbaum.

«Sí es el periodo de mayor politización en la historia de México en los últimos 10 años. El que aspira y juega sucio o actúa de manera ventajosa o se quiere pasar de listo no le ayuda, se le revierte, tiene efecto de bumerang, hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a automlimitarse y respetar al pueblo», comentó López Obrador.

La promoción de #EsClaudia de diputados federales de Morena puede poner en riesgo la candidatura presidencial de la Jefa de Gobierno de la CDMX, advirtieron expertos a REFORMA en su edición de este jueves.

El despliegue masivo de espectaculares en todo el País -cerca de 500 estructuras según los propios morenistas- pagados por legisladores podría transgredir el artículo 134 constitucional, que prohíbe difundir propaganda que incluya «nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público».

También se ponen en duda los recursos utilizados por funcionarios para promover la aspiración presidencial, pues deben comprobar que no se trata de dinero público.

Igualmente, violaría el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues son actos anticipados de campaña.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que él no se meterá en el asunto de los espectaculares de #EsClaudia y se limitó a decir que el pueblo es muy consciente y al que busque pasarse de listo no le irá bien.

«Yo no me meto en eso, lo único que puedo decir es que tenemos un pueblo muy politizado, hay un pueblo muy consciente. Entonces al que se quiere pasar de listo no le va bien, porque la gente está ahí viendo», expresó.

El Presidente López Obrador explicó que los espectaculares es un asunto que compete a Morena y que él no tiene preferencia especial por alguna de las «corcholatas», ya que todos son de primera.

«Lo de los espectaculares es un asunto del movimiento, del partido, lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno, para mí todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera, reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional, no sólo son de los mejores servidores públicos, administradores políticos de México, sino del mundo.

«La política es un oficio, un noble oficio, que no sólo requiere de la más alta calidad espiritual, sino de experiencia. Y por eso estoy muy contento, mucho muy contento, porque los que están son de verdad de primera. Sería lamentable que iniciado un proceso de transformación no tuviésemos opciones para garantizar la continuidad con cambio. Entonces, Claudia muy buena, Marcelo muy bueno, Adán muy bueno», agregó.