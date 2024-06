Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el anuncio de que impugnará las elecciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) que sea autocrítica, reflexione y cambie de opinión.

En su conferencia mañanera, afirmó que los comicios del 2 de junio, donde ganó Claudia Sheinbaum, fueron los más limpios y libres en la historia de México, y se debería analizar el resultado con sabiduría.

Marko Cortés, líder del PAN, acusó que hubo inequidad en la contienda y una «elección de Estado» con intervención del Mandatario, por lo que recurrirán a las instancias correspondientes, pese a la clara ventaja de la morenista en el conteo preliminar del INE.

-¿Qué decirle a Marko Cortés cuando utiliza este tipo de argumentos?, se le preguntó al Presidente.

«Que está en su derecho pero que la elección del domingo es la elección más limpia y más libre que ha existido en la historia, posiblemente desde la elección del Presidente Madero», contestó.

¿Tendría que autoreflexionar el dirigente del PAN?

«No me voy a meter a dar consejos, la verdad que si… no, no, no quiero comentar nada, yo pienso que ellos tienen que respirar profundo, hacer una reflexión seria y tratar de comprender lo que sucedió», sugirió.

Asimismo, recomendó que el blanquiazul no debería caer en «autocomplacencia» tras las elecciones que no favorecieron a su candidata en coalición con PRI y PRD, Xóchitl Gálvez.

«No caer en la autocomplacencia, es muy importante la autocrítica, es muy importante saber rectificar, es de sabios cambiar de opinión», señaló.

Sostuvo que no tiene nada que temer porque no llegó al poder por simple ambición y reiteró que su ciclo político ya concluyó.

«Vivimos en un País libre y no tenemos nada qué temer, tenemos nuestra conciencia tranquila, nosotros llegamos aquí para hacer realidad la democracia, no fue la lucha del poder por el poder, siempre he sostenido que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

«Si yo fuese un ambicioso del poder, un político vulgar, estaría yo pensando en cuánto tiempo más voy a ser importante en la vida pública, no, ya cumplí mi ciclo y repito, no hay que tenerle, y aplica para la política y para todo, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero», dijo.

«La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo, y solo siendo buenos podemos ser felices».

Su autoridad moral, agregó, le permite sostenerse frente a ataques mediáticos, como los que sugieren que recibió dinero del narcotráfico para su campaña en 2006.

«Por eso puedo hablar del New York Times y puedo hablar del periodista premiado que vino a calumniarnos por consigna, porque si yo tuviese alguna vinculación con organizaciones del narcotráfico, con la delincuencia organizada o con la delincuencia de cuello blanco, no podría yo hablar, no tendría yo autoridad moral.

«Yo me propuse avanzar para hacer realidad mis ideales haciendo de mi vida una línea recta sin dejar trozos de dignidad en el camino», aseguró.

-¿Es preferible que el PAN acepte su derrota y mejor identifique por qué falló?, se le insistió.

«No me meto a recomendar nada, somos libres, ellos deberían… no voy a decir nada, nada», se contuvo.

El equipo jurídico del PAN explicó en un comunicado esta mañana que ya está revisando las actas para cotejarlas en los conteos distritales que se efectuarán a partir de mañana 5 de junio.

«Vamos a defender cada voto de los mexicanos, lamentamos profundamente que nuestra coalición (Fuerza y Corazón por México) junto con las diversas organizaciones de la sociedad civil no hayamos logrado convencer a la gente de lo mal que van las cosas en el País», planteó por su parte Marko Cortés.

El dirigente panista dijo que a la alianza opositora le sorprendió que no se haya convencido a la mayoría del «riesgo autoritario» que enfrenta México y que no se haya reflejado el «entusiasmo social que se sentía en las calles».

También reconoció que no lograron hacer propuestas atractivas para que la sociedad se sumara a su proyecto y poder imponerse a las candidaturas de Morena, PT y Partido Verde.

El anuncio de Acción Nacional es precedido del que hizo ayer Xóchitl Gálvez en el mismo sentido y quien se adjudicó como representante de una «resistencia» tras la «competencia desigual» frente a Claudia Sheinbaum.