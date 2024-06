Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la Oposición para cerrar filas en torno a la Presidenta electa Claudia Sheinbaum e integrarse al proyecto de la transformación.

En una expresión inédita, el Mandatario incluso se pronunció a favor de buscar la reconciliación y la unidad.

«Yo espero que haya unidad y que se cierren filas para apoyar a la Presidenta, porque nosotros enfrentamos no solo Oposición, sino medidas muy irracionales. Y yo espero también que se vaya produciendo (la transformación) con gente de buena voluntad una reconciliación, un proceso de unidad, que no se dio ahora», dijo.

«La minoría debe ser respetada y se debe de integrar al proyecto de transformación, poner por delante el interés nacional, el interés de México».

El Jefe del Ejecutivo explicó que, durante su sexenio, no se generaron las condiciones para buscar un acercamiento con la Oposición o con los sectores que se vieron afectados por ciertas medidas adoptadas por su Administración.

«Nosotros tuvimos muchos problemas. Primero, porque necesitábamos hacer cambios, imagínense que tuvimos que cobrar impuestos a los que no pagaban, ni modo que aplaudan eso, pero lo teníamos que hacer», aseveró.

«Dieron línea en el Congreso, ninguna iniciativa que enviáramos se aprobaba, nada, imagínense, aunque ayudara. A nosotros nos tocó esto y por eso a algunos no les gusta y otras cosas, pero hacia adelante ya establecidas estas bases va a ser más fácil».

Gabinete y elogios

Cuestionado sobre los nombres publicados este miércoles por Grupo REFORMA, el Presidente celebró que Sheinbaum dé a conocer, mañana jueves, los nombres de los integrantes de su gabinete.

Al abordar el tema, dejó en claro que no influyó en ninguno de los nombramientos porque no pretende entrometerse en las decisiones de su sucesora y porque la propia Presidenta electa no lo permitiría.

«¿Confía en que será un buen gabinete?», se le preguntó

«Sí, porque ella es muy inteligente, mucho muy inteligente. Y, también, nuestros adversarios, ya no todos, pero algunos dicen: ‘Se está definiendo si van a quedar los que están a favor del presidente o la presidenta’. Yo no estoy interviniendo en nada, por dos razones: Una, por principios, yo nunca hago eso. Y dos, porque ella no lo permitiría», respondió.

Durante su mañanera, el tabasqueño aprovechó la ocasión para volver a elogiar a la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

López Obrador consideró que será una de las tres mejores Mandatarias a nivel mundial, que es una gran dirigente e incluso la exoneró, por lo menos parcialmente, por su responsabilidad en el desplome de la Línea 12 del Metro, que dejó un saldo de 27 muertos y 80 lesionados.

«Se trata de una mujer con un elevado nivel académico, doctora, bien preparada y tiene un añadido que es fundamental: el humanismo. Estamos hablando de que va a ser de las tres, no más, mejores gobernantes del mundo, porque lo tengo que decir así. Puede parecer exagerado, pero ¿con quién se compara?

«No estamos hablando de una gobernante más, estamos hablando de una gran dirigente. ¿Qué le pueden cuestionar, o sea, con objetividad, con argumentos? Ah, que, como la campaña, que el accidente del tren del Metro; bueno, si revisamos por qué se da ese accidente, vamos a encontrar que ella no tiene toda la responsabilidad y mucho menos es culpable», agregó.