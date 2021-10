Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador dejar a expertos el aval a las vacunas antiCovid, el Mandatario le respondió que en vez de enojarse resuelvan la aprobación ya.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, informó que ya envió una carta a la OMS para solicitar la autorización de las vacunas CanSino y Sputnik, por lo que esperará la respuesta formal del organismo.

«Es que es el trabajo de ellos, es que es increíble que se esté aplicando una vacuna, dos, tres, masivamente, por millones de dosis y que no tengan un reconocimiento, porque no están en fase de prueba», criticó.

«Si no, ¿Por qué la aplica México o cualquier otro país? y ¿Cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro o no otorgarlo? No se deberían de enojar, deberían de apurarse y resolver, eso es lo que yo respetuosamente les planteo».

El jueves, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió a los comentarios de López Obrador sobre la presunta lentitud en la aprobación de ciertas vacunas y le pidió dejar que los expertos decidan.

Hasta ahora, de acuerdo con los laboratorios, Sputnik V está autorizada en 70 países y Cansino en otras 9 naciones.

López Obrador subrayó que se requiere la autorización por parte de la OMS, ya que -a partir del 8 de noviembre- Estados Unidos impedirá el ingreso de personas que no estén vacunadas con los biológicos ya avalados por el organismo.

«La gente necesita tener el certificado porque muchos trabajan y tienen que ir a Estados Unidos y en Estados Unidos dicen: ‘Aquí sólo van a poder ingresar quienes se hayan vacunado con vacunas autorizadas por la OMS’. Ya les envié un oficio y fíjense que no me mandan lo que les estoy pidiendo», se quejó.

«Lo que les digo en la carta es: Ya resuelvan. Son millones de personas que han sido vacunadas y que ahora resulta que la OMS no les ha dado el visto bueno a esas vacunas, pero además vacunas que han demostrado en los hechos que ayudan, que protegen», señaló.

El Jefe del Ejecutivo minimizó el argumento de que la OMS no ha recibido la información completa sobre dichas vacunas, y reiteró que la lentitud en el proceso de autorización se debe a la «desidia» debido a la burocracia.

«La OMS lleva mucho tiempo sin autorizar algunas vacunas, que porque no le han mandado todo el expediente ¿Que no pueden ellos hacer una denuncia pública contra una farmacéutica, contra un País, y decir: ‘esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la OMS porque les estamos pidiendo desde hace 6 meses que nos manden todos sus protocolos sus pruebas y no lo han hecho’?, preguntó.

«¿Por qué se quedan callados? ¿Qué? Es muy fácil decir: ‘Es que no me mandan la información que les estoy solicitando. Ya dije: Es desidia, es que en todos lados hay burocracia, son elefantes reumáticos, hablando en términos médicos, que hay que estarlos empujando», planteó.