Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El ex Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Morena evitar la postulación de familiares de quienes ocupan cargos públicos y de aspirantes de quienes existan pruebas de que son «malandrines», aun cuando puedan garantizar un triunfo electoral.

El tabasqueño planteó incluso que su partido debe asumir una derrota antes que permitir que el poder se transfiera entre parientes o entregar una candidatura a un personaje cuestionado sólo por sus posibilidades de ganar.

«Si el candidato o candidata con quien podemos triunfar es esposo o esposa de la autoridad que va a sustituir, vale más perder; si hay un candidato muy guapo o dicharachero, famoso, con el que podemos ganar, pero existen pruebas de que es un malandrín, pues mejor no, qué necesidad», sostiene López Obrador en su libro «Pueblo».

El ex Mandatario también advirtió que aferrarse a una candidatura sin haber ganado una encuesta exhibiría una ambición por el poder capaz de conducir al desprestigio e ,incluso, a la obtención de recursos indebidos.

«En las próximas elecciones no vaya alguno de ustedes a encapricharse y querer ser postulado como candidato a como dé lugar, sin ganar en una encuesta, como lo establecen los estatutos de Morena, dominados por una ambición desmedida, sin autolimitarse, porque eso los llevaría al desprestigio, a mostrar el cobre, a exhibirlos como ambiciosos vulgares que solo buscan la parafernalia del poder y en una de esas hasta el dinero malhabido», señala.

Las advertencias aparecen tras el proceso interno en el que Morena seleccionó a sus 17 coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, para el que estableció filtros contra perfiles cuestionados y enfrentó disputas por las aspiraciones de familiares de gobernantes.

Para la selección de sus coordinadores, figura previa a la definición formal de candidaturas, Morena recibió 277 registros y exigió que los aspirantes fueran personas honestas y de «inobjetable trayectoria», sin antecedentes penales y dispuestas a permitir consultas ante autoridades judiciales sobre sus antecedentes.

El proceso dejó fuera a Félix Salgado Macedonio en Guerrero y a Saúl Monreal en Zacatecas, quienes buscaban suceder, respectivamente, a su hija Evelyn Salgado y a su hermano David Monreal, bajo la regla interna que impide a familiares suceder inmediatamente a gobernantes emanados del movimiento.

En Campeche también quedó fuera Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la Gobernadora Layda Sansores, quien se había registrado en el proceso, mientras que Pablo Gutiérrez Lazarus fue designado coordinador estatal.

La discusión sobre el nepotismo permanece abierta en San Luis Potosí, donde el Partido Verde impulsa a la senadora Ruth González para suceder a su esposo, el Gobernador Ricardo Gallardo, pese a la regla promovida por Morena para impedir la sucesión entre familiares.

Entre los coordinadores seleccionados también hay perfiles que han enfrentado señalamientos públicos, mientras la dirigencia estableció que ganar una encuesta no bastaría para obtener una candidatura y advirtió que no permitiría que la representaran personas con «vínculos inconfesables».

Las recomendaciones de López Obrador se conocen además después de las acusaciones difundidas contra su hijo Andrés Manuel López Beltrán, quien hasta junio fue secretario de Organización de Morena y ahora se registró como aspirante a una diputación federal en Tabasco.

The New York Times reportó el 29 de septiembre que dos agencias estadounidenses analizaban acusaciones sobre posibles vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, aunque precisó que no se había abierto una investigación formal.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha negado que existan datos de prueba para investigarlo por delitos relacionados con hidrocarburos y la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó la semana pasada que no tenía conocimiento de una investigación en México contra el hijo del ex Mandatario.