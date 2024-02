Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. -El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Estados Unidos hacer una ceremonia para regularizar a los migrantes, pues este tema sólo se ha quedado en promesa de campaña.

«Lo que nosotros estamos proponiendo es que se regularice la situación de los migrantes mexicanos que llevan más de cinco años, viviendo, trabajando honradamente en Estados Unidos. El partido que ofrezca eso debe tener el apoyo de los mexicanos y de los hispanos.

«Porque no sólo es regularizar la situación de los mexicanos, hay de muchas nacionalidades desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, a ver qué partido se anima… y no sólo de palabra. Porque han habido ocasiones en que se comprometen a que van a regularizar a los migrantes y luego pasa la elección y ya no cumplen. Ahora tiene que ser una ceremonia, si me invitan yo voy cuando un partido se comprometa a eso», comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal consideró como injusto que no se le reconozcan sus derechos a los migrantes que trabajan honradamente en Estados Unidos.

«Cualquier partido que sea si se comprometen a regularizar a nuestros paisanos que trabajan honradamente, que aportan mucho al desarrollo de esa gran nación, y que es injusto que no se le reconozcan esos derechos obtenidos, y que se olvide que Estados Unidos es un país de migrantes, la grandeza de ese país desde su fundación se debe a los migrantes», mencionó.

López Obrador dijo que a los republicanos no les conviene que se regularice a los migrantes, ya que no podrían usar más este tema durante las campañas electorales.

«Ahora que estamos en campañas están hablando el tema, eso sería lo consecuente, ese es un tema y también para resolver el problema migratorio.

«Los republicanos quieren tener la bandera antimigrante en lo alto y si llegan a un acuerdo ya no pueden usar la bandera del tema migratorio», agregó.