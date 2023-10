Aline Corpus Agencia Reforma

TIJUANA, BC.- La Alcaldesa morenista de Tijuana, Monserrat Caballero, alertó que el cantante Peso Pluma y el grupo Fuerza Regida, así como a sus promotores, podrían estar involucrados en lavado de dinero y tener nexos con el crimen, tras las narcoamenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras insistir en que deben ser investigados, la Alcaldesa explicó que ambos artistas vendieron muy pocos boletos para sus conciertos, pero ellos justificaron que era por la colocación de narcomantas.

«Me llama mucho la atención que Peso Pluma y Fuerza Regida sólo vendieron entre 7 mil y 10 mil boletos, de un total de 33 mil, luego entonces habrá que poner el dedo en la llaga en cuanto a lavado de dinero, no digo que se dediquen a eso, pero sí pediría que se ponga el dedo en esta situación», solicitó.

«Otro tema que también llamó mi atención, es que estos dos artistas le cantan sólo a un grupo criminal, ¿luego entonces por qué la preferencia a un solo grupo, y no a otro?, ¿tiene nexos con el crimen organizado? Porque me parece que es funesto para la ciudad que nos sigan haciendo esa mala fama», recalcó.

Caballero aclaró que, como autoridad, el Ayuntamiento no ha evadido su responsabilidad, puesto que hay tres personas detenidas por las primeras narcomantas colocadas contra el cantante Peso Pluma.

«Hay algunas cosas que llamaron mi atención (tras la colocación de la narcomanta contra los artistas), no vamos a permitir que se siga desgastando el nombre de Tijuana, ahora los medios dicen que los artistas no pueden presentarse en esta ciudad», explicó.

«Pero sin mencionar el tipo de artistas, sea quien sea, Peso Pluma, Fuerza Regida, hoy por hoy se presentaron Pancho Barraza con 50 mil personas al aire libre, saldo blanco; Daddy Yankee, 33 mil personas, saldo blanco; las Ferias de Tijuana, 50 mil personas y no ha pasado nada», subrayó.

La Alcaldesa estuvo presente en una firma de convenio con la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para el Sistema de Transporte en Tijuana.