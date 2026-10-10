Pide (al menos) 25 años más

Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX. – A sus 75 años, César Bono celebrará mañana 25 años de representar Defendiendo al Cavernícola, obra que considera fundamental en su carrera. El actor desea vivir por lo menos otro cuarto de siglo para continuar sobre los escenarios.

Con su característica voz áspera y ronca, el intérprete, quien también suma 21 años participando en la serie Vecinos, recordó su experiencia en el montaje creado por Rob Becker, estrenado el 11 de octubre de 2001 en el Centro Cultural San Ángel. La función de aniversario se realizará este lunes en el Nuevo Teatro Libanés.

“Esta obra significa un trabajo que ha sido una pasión en la tercera parte de mi vida. Y no sé ni cómo pasaron estos años, porque cuando la estrenamos, Rob Becker tenía 12 años con ella en Broadway”, recordó.

Bono destacó que el montaje fue dirigido por Héctor Bonilla, a quien considera su amigo y maestro. Ambos pensaban inicialmente que la temporada duraría apenas uno o dos años.

“Héctor Bonilla, que en paz descanse, mi amigo y mi maestro, fue el director, y cuando nos preguntaron en la primera entrevista cuánto tiempo nos gustaría durar en la obra, los dos dijimos ‘un año o dos’. No sabíamos lo que iba a pasar”, relató.

El actor aseguró sentirse pleno, feliz y motivado por continuar trabajando en el teatro, pese a los problemas de movilidad que enfrenta y que lo obligan a utilizar silla de ruedas o bastón.

“Yo quiero un cuarto de vida más, y mucho más”, expresó.

También manifestó que uno de sus mayores deseos es que sus hijos encuentren la misma felicidad que él ha experimentado al dedicarse a su vocación artística.

Al recordar su trayectoria, Bono reconoció la influencia del actor Carlos Ancira, quien marcó su formación profesional después de verlo interpretar Diario de un Loco, de Nikolái Gógol.

“Él me forjó el carácter en la escena, me instruyó, me dio disciplina, me dio las bases”, afirmó el intérprete, quien mantiene intacta su pasión por el teatro.