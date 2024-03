Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México comenzará a exigir visa a visitantes de Perú, ante un aumento extraordinario en el número de personas provenientes de ese país rechazadas en filtros migratorios o detenidas en la frontera con Estados Unidos.

El requisito de visa a los peruanos fue suprimido en noviembre de 2012, pero ahora se suma a Brasil, Venezuela y Ecuador como naciones sudamericanas a las que se les ha vuelto a imponer, pues sus ciudadanos utilizan a México como punto de entrada a Estados Unidos.

Las cifras que justifican la medida, todas de 2021 a 2023, incluyen a casi 144 mil peruanos detenidos tratando de cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos, 35 mil 833 rechazados en puntos de internación a México por inconsistencias al justificar su viaje, y 7 mil 53 presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) por no acreditar su estancia legal en el País.

«Se ha identificado un incremento sustancial de nacionales peruanos que ingresan al territorio nacional con la finalidad de realizar actividades distintas a las permitidas por la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas», explicó la Secretaría de Gobernación, en un anteproyecto enviado el jueves a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

«Parte de esta situación se refleja en los filtros migratorios con la identificación de personas cuyo perfil no se ajusta al del visitante o turista genuino y presentan inconsistencias en su documentación o información, robusteciendo la posibilidad de que un número significativo de personas pretendan utilizar la supresión de visa indebidamente», agregó.

La visa se tramita ante el consulado en Lima y permite controlar y revisar los documentos de los viajeros antes de volar a México, donde el Gobierno tiene que pagar para atender a las personas que son rechazadas en los aeropuertos, así como detenidas en el territorio nacional en situación irregular.

Por ejemplo, de enero a noviembre de 2013, el INM gastó 2.7 millones de pesos para atender y canalizar a peruanos a doce estaciones migratorias, la mayoría de ellos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El acuerdo de Segob, que entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial, establece que la visa será temporal, pero no fija el periodo de vigencia de la medida.

La relación entre los Gobiernos de México y Perú se deterioró luego de la destitución y arresto del Presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, y actualmente sólo hay encargados de negocios al frente de las respectivas embajadas.

En 2021, se restauró el requisito de vista a brasileños, venezolanos y ecuatorianos, muchos de ellos familias de clase media que tenían recursos para volar a la Ciudad de México y luego a la frontera, donde cruzaban ilegalmente a Estados Unidos para iniciar procesos de asilo, que se prolongan por años y durante los cuales están en libertad.