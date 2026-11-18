CDMX .-El Príncipe William acudió ayer a la entrega de los premios Earthshot en Mumbai, India, y aprovechó el escenario para decir que estamos en un momento crucial para hacer algo contra el impacto evidente del cambio climático. «No podemos mirar a los ojos a la próxima generación y decirles que sabíamos lo que estaba pasando, que sabíamos lo que estaba en juego y, sin embargo, no hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para cambiarlo», afirmó.

El certamen fue creado por el heredero al trono hace seis años, con el objetivo de encontrar soluciones prácticas al cambio climático, otorgando a cada uno de los cinco ganadores unos 1.3 mdd para ampliar sus proyectos.