Claudia Guerrero Agencia Reforma

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Gobernadores evitar utilizar el erario en gastos innecesarios como autos de lujo y viáticos.

«Una de las cosas que tienen que ver los nuevos Gobernadores, y es una recomendación, es que el dinero que se les transfiere, que por derecho le corresponde, el dinero que va a los municipios tiene que utilizarse para obras, en beneficio de la gente, porque muchas veces se utiliza para gastos administrativos, para compra de vehículos de lujo, para tener asesores, para tener gastos innecesarios, para ejercer el presupuesto sin beneficiar a la gente», dijo en conferencia matutina.

El Mandatario federal señaló que es injusto que el Gobierno federal ahorre y que Gobiernos estatales y municipales gasten en cosas superfluas.

«De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, de lo que se recauda un porcentaje va a los estados y a los municipios, está reglamentado y nosotros no les dejamos de entregar esos fondos nunca y lo que hacemos es ayudar con recursos adicionales, pero no es justo de que el Gobierno federal está ahorrando y que los Gobiernos estatales y municipales estén en jauja, me refiero gastando en cosas superfluas o los sueldos, no sólo de presidentes municipales, regidores y viáticos y otros gastos», agregó López Obrador.