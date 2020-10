Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los dirigentes del Frente Nacional AntiAMLO (Frena) a serenarse y no hacer apología de la violencia con sus discursos incendiarios y destructivos.

Al hablar en su conferencia de prensa mañanera de los legisladores que se oponen a la reforma para eliminar fideicomisos y sus manifestaciones en San Lázaro, López Obrador aprovechó para comentar de los críticos a su Gobierno, incluidos los que mantienen un plantón en el Zócalo.

“Yo aquí, y en particular a quienes encabezan estos movimientos a que no hagan apología de la violencia, porque he escuchado una o dos veces a los dirigentes de Frena y es un discuso no solo incendiario sino muy destructivo, incluso no solo por lo que deseen al prójimo sino por lo que ellos podrían hacerse de daño con tal de trascender o de afectar en este caso nuestro movimiento”, advirtió.

“Yo los llamo a la calma, a la cordura, podemos tener diferencias, pero como decía Juárez somos mexicanos, o sea los reaccionarios son también mexicanos, y podrían decir los reaccionarios nosotros los liberales también son mexicanos y somos seres humanos, y respetarnos y no agredirnos”.

Es una especie de fanatismo muy especial, consideró, y eso está en la historia.

“Es Hitler, es Franco, es Pinochet, no estoy inventando nada, de lo que son capaces, Además si hay cauces democráticos en el País, elecciones, si se respetan las libertades, la libertad de expresión, de manifestaciónde las ideas (…)”.

“Hay que tranquilizar, serenarse, todos”.

El Presidente insistió en que los integrantes del Frena pueden permanecer en el Zócalo.

“Nada más que vengan a descansar al Zócalo, porque no llegan los dirigentes, ya ofrecí ponerles una enramada y colgarles unas hamacas grandes”, recordó.