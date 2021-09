El primero encuentro como visitantes no resultó tan bien para las Panteras de Aguascalientes que se metieron a la colmena de las Abejas de León para buscar dar un zarpazo fuera de casa, cosa que no lograron al ser superados claramente por los del estado de Guanajuato que en tres de los cuatro episodios mostraron una mejor cara, consiguiendo llevarse el primer triunfo de la serie.

A diferencia de los primeros dos encuentros de la temporada, las Panteras nunca encontraron un buen ritmo ofensivo, teniendo un hueco en cuanto a un jugador que pusiera buenos números en la pizarra. Esto fue aprovechado por Abejas que poco a poco se fue arriba en el marcador, ya que para el medio tiempo la diferencia era de siete unidades. Las cosas siguieron empeorando en el tercer cuarto, que fue el que determinó el rumbo el partido gracias a que Abejas ganó el parcial por 10 unidades, consiguiendo una diferencia de 17 faltando solo un cuarto.

Casi hasta los 20 puntos llegó a ser la distancia entre ambas quintetas, hasta que en los minutos finales Abejas quitó el pie del acelerador permitiendo que Panteras pusiera algunas unidades que sirvieron simplemente para decorar el marcador que terminó 95-81 a favor de los locales. Michael Smith fue la estrella del encuentro poniendo números más que interesantes con 19 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes, destacando que fueron cinco jugadores de León los que aportaron más de 10 puntos.

De lado de Panteras se notó la ausencia de Gary Ricks Mondragón, el mejor anotador fue Fabián Jaimes con solamente 14 unidades que no fueron suficientes para mantener a los felinos en la pelea. Esta noche a las 20:15 horas se jugará el segundo de la serie con Panteras tratando de llevarse un triunfo en patio ajeno, pero sobre todo de mejorar en la duela.