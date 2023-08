Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Petrus es una empresa comandada por expertos… en quiebras de líneas aéreas.

Entre los directivos de Petrus Aeroholding, empresa creada en 2022, están ex directivos de Mexicana y de Interjet. Incluso uno de ellos está bajo investigación de la Fiscalía de Colombia por prácticas fraudulentas en líneas de bajo costo del país andino.

El CEO de Petrus es el capitán Félix Sánchez, ex director de operaciones de Mexicana de Aviación y quien fue demandado ante la entonces Procuraduría General de la República junto con Gastón Azcárraga ex dueño de la aerolínea y otros ejecutivos.

Como consejero externo participa William Shaw, ex director de Interjet, empresa quebrada; Shaw fue acusado penalmente de desvío de recursos.

Actualmente pesa sobre Shaw una indagatoria de la Fiscalía de Colombia por fraude en dos líneas de bajo costo, Viva Colombia y Ultra Air, que también quebraron. El consejero de Petrus es acusado de sobrevender boletos cuando no podía responder a la demanda de vuelos, pues las aerolíneas tenían solo cinco naves en operación.

Finalmente, el director comercial de Petrus es Luis Evia, dueño de Eviacorp, que se ostenta como una empresa contratista de Sedena desde hace 26 años y quien ha presumido haber ayudado en la salida del exavión presidencial rumbo a Tayikistán.