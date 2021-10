La secretaria general de la Sección 28 del Sindicato Independiente de los Trabajadores del ISSSTE, Rosa María Bonilla Barrón, denunció casos de hostigamiento laboral y discriminación hacia empleados de la delegación del ISSSTE en el estado, además de que la subdelegada de la institución se niega a recibir a los representantes del sindicato para tratar éste y otros asuntos que afectan la operatividad.

La líder sindical comentó que hasta el momento tiene por lo menos cinco casos documentados de hostigamiento laboral por parte de la jefa del Departamento de Recursos Materiales y Obras, de nombre América Olimpia Macías Pacheco, quien siempre les hace la encomienda a los trabajadores de ir fuera de horario de su trabajo e inclusive los sábados y domingos, bajo amenazas de que si no acuden, serán despedidos.

Señaló que lo mismo ocurrió con quien se desempeñaba como directora de la Guardería #92 del ISSSTE, Márquez Sánchez, ya que a varios trabajadores les hablaba con groserías y les faltaba el respeto. “Hicimos lo correspondiente y la denunciamos ante la Secretaría de la Función Pública y hace dos meses la destituyeron y actualmente está bajo investigación de la Fiscalía General de la República”.

Adicionalmente, comentó que en repetidas ocasiones ha solicitado audiencia con la subdelegada de Administración del ISSSTE, Janet Margarita Sánchez Olalde, quien hace 4 meses llegó al cargo nombrada por Oficinas Centrales y a la fecha no ha querido recibirlos. “Ella manifiesta que como estamos en contingencia, no está permitido hacer reuniones, he comentado que en la delegación hay un salón de usos múltiples que está amplio, pero ella alega que es por protección”.

Asimismo, dijo que ha girado varios oficios para manifestarle sus inconformidades y para que atienda varias problemáticas, sin embargo no han tenido respuesta alguna, a pesar de que la propia Ley señala que debe haber un término para la contestación. De ahí que le solicitará nuevamente mediante oficio que tenga una audiencia con todos los que integran la Federación Democrática de Sindicato de Servidores Públicos (FEDESPP) que preside en el estado su líder, Ricardo Robledo Cuellar.