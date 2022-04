Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en Torreón, y la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, y el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en Xalapa, promovieron ayer la participación en la consulta de revocación de mandato, pese a la prohibición del Tribunal electoral federal.

Durante una reunión con militantes de Morena en Coahuila, López dijo que informó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que acudiría a la asamblea informativa con morenistas a promover el ejercicio.

«A mí no me da pena. Cuando le platicábamos ‘a ya saben quién’ que íbamos a venir a apoyar ‘ya saben qué’, se me quedó viendo y me dice: ‘te van a querer correr los del INE’.

«Y le digo: ‘no se preocupe, si me corren, voy a decir que ha sido un honor que me corran por ayudar a Obrador'».

Con información de María Elena Sánchez

